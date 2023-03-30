【全國新聞】家屬哀悼田州小學槍擊案死者 警方迅速擊斃槍手獲讚揚

【KTSF 張擎鳳報導】

田納西州Nashville市的Covenant小學週一發生大型槍擊案，當地警方因在接報後14分鐘內擊斃槍手，警方的快速回應受到讚揚，而全國就繼續關注越來越嚴重的槍械暴力，國會共和黨人對槍械管制問題面對巨大的壓力，仍然不為所動。

Mary Anne Spry的朋友Katherine Koonce是Covenant小學的校長，是這宗槍擊案的三個遇難成年人之一，其餘兩個分別是學生喜愛的校工Mike Hill，及代課老師Cythia Peak。

Spry說：「當我坐在這裡時，我很確定Katherine是為了保護那些孩子而身亡的。」

遇難的還有三個9歲的小學生，牧師週三哀悼其中一名遇害女童Evelyn Dieckhaus。

牧師Clay Stauffer說：「她很了不起,閃耀著光芒。」

另外兩個遇難學生是Hallie Scruggs及William Kinney。

學生家長、代課老師及校長都是州長夫人的好朋友。

田納西州州長Bill Lee說：「Cindy、Maria和Katherine Koonce都是同一所學校的老師，幾十年來一直是家人朋友，我們將採取行動防止這種情況再次發生。」

警方在接到911報警後14分鐘內到場迅速擊斃槍手，因此受到了廣泛讚揚。

聯邦調查局副局長Andrew McCabe說：「(警員)沒有站在走廊談論它，沒要求額外的設備或更多人手

Nashville市警察局長John Drake說：「我們有英勇的警員冒險予以阻止，否則就只會有更大的悲劇可供談論

雖然警方的快速回應阻止了槍手造成更多傷亡，但拜登政府表示這仍然不夠，普通民眾不應該持有威力極大的攻擊性槍械。

拜登總統要求國會立法禁止攻擊性槍械，但國會中許多共和黨人，包括處於領導地位的議員，並不熱衷於加強管制槍械，當中有曾遭到槍擊的眾議員仍然認為，應該設法加強校園安全，而不是打壓奉公守法的市民的擁槍權，並不能解決槍械暴力問題。

聯邦眾議長麥卡錫也不回答，有關眾議院在Nasville校園槍擊案發生後，是否會採取行動加強管制槍械。

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