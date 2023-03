【全國新聞】家屬哀悼田州小學槍擊案死者 警方迅速擊斃槍手獲讚揚

【KTSF 張擎鳳報導】

田納西州Nashville市的Covenant小學週一發生大型槍擊案,當地警方因在接報後14分鐘內擊斃槍手,警方的快速回應受到讚揚,而全國就繼續關注越來越嚴重的槍械暴力,國會共和黨人對槍械管制問題面對巨大的壓力,仍然不為所動。

Mary Anne Spry的朋友Katherine Koonce是Covenant小學的校長,是這宗槍擊案的三個遇難成年人之一,其餘兩個分別是學生喜愛的校工Mike Hill,及代課老師Cythia Peak。

Spry說:「當我坐在這裡時,我很確定Katherine是為了保護那些孩子而身亡的。」

遇難的還有三個9歲的小學生,牧師週三哀悼其中一名遇害女童Evelyn Dieckhaus。

牧師Clay Stauffer說:「她很了不起,閃耀著光芒。」

另外兩個遇難學生是Hallie Scruggs及William Kinney。

學生家長、代課老師及校長都是州長夫人的好朋友。

田納西州州長Bill Lee說:「Cindy、Maria和Katherine Koonce都是同一所學校的老師,幾十年來一直是家人朋友,我們將採取行動防止這種情況再次發生。」

警方在接到911報警後14分鐘內到場迅速擊斃槍手,因此受到了廣泛讚揚。

聯邦調查局副局長Andrew McCabe說:「(警員)沒有站在走廊談論它,沒要求額外的設備或更多人手

Nashville市警察局長John Drake說:「我們有英勇的警員冒險予以阻止,否則就只會有更大的悲劇可供談論

雖然警方的快速回應阻止了槍手造成更多傷亡,但拜登政府表示這仍然不夠,普通民眾不應該持有威力極大的攻擊性槍械。

拜登總統要求國會立法禁止攻擊性槍械,但國會中許多共和黨人,包括處於領導地位的議員,並不熱衷於加強管制槍械,當中有曾遭到槍擊的眾議員仍然認為,應該設法加強校園安全,而不是打壓奉公守法的市民的擁槍權,並不能解決槍械暴力問題。

聯邦眾議長麥卡錫也不回答,有關眾議院在Nasville校園槍擊案發生後,是否會採取行動加強管制槍械。

