前總統特朗普的律師Joe Tacopina週四向美聯社透露,他被知會紐約曼克頓大陪審團將會起訴特朗普,事件涉及他在2016年競選總統時,為掩飾婚外情而支付的一筆掩口費,這是美國有史以來首次有前總統被刑事起訴,也對特朗普打算2024年再次競選總統帶來重大打擊。

暫時未知特朗普面臨的控罪是甚麼,而之前特朗普一直堅稱他絕對沒有做錯,整宗事件是出於政治動機,他甚至報稱自己是被敲詐勒索的受害者。

