【KTSF】

舊金山(三藩市)又發生亞裔在開車途中遇劫的罪案,亞裔女事主在West Portal一帶停紅綠燈的時候,被匪徒打破車窗劫走她的財物。

案發現場位於Portola Drive夾Claremont大道,舊金山警方表示,女事主週二晚向Ingleside警察分局的警員報案,表示週二下午約2點40分,在這個路口停在紅綠燈前面時,一個男人從另一輛汽車下車,打破她汽車乘客座位的車窗,搶走她的背包,裡面有一部手提電腦、銀包、信用卡以及現金,匪徒得手之後上車逃走。

警方資料顯示,接應的汽車是一輛黑色四門汽車,女事主沒有受傷,賊人仍然在逃,警方呼籲市民提供這宗案件的資料,匿名報案熱線是(415) 575-4444。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。