【國際新聞】蔡英文抵紐約過境 北京批評美方縱容支持台獨分裂勢力

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蔡英文外訪過境美國紐約，出席當地僑胞宴會，美方強調符合一中政策，中方沒有理由反應過度，北京則批評美方縱容支持台獨分裂勢力。

出訪中美洲的蔡英文過境美國，當地周三下午抵達紐約曼哈頓，前往下榻的酒店，支持者在場迎接。

酒店外亦有反對台獨人士示威，他們指責蔡英文出賣台灣。警方架設鐵馬，將兩批人隔開。

蔡英文這次出訪，來回分別過境美國，去程在紐約逗留，並參加當地僑胞宴會，新澤西州州長墨菲亦有出席。

蔡英文之後轉到危地馬拉和伯利茲訪問，下周回程則會過境洛杉磯。有傳她屆時將會見眾議院議長麥卡錫，《路透社》引述消息指，有多達20名國會議員計劃參與會面。

白宮國家安全委員會發言人柯比強調蔡英文過境符合一中政策，北京沒有理由作出過度反應：「這次過境符合我們與台灣長期的非官方關係，也符合美國的一個中國政策，這沒有改變。中國不應以此為藉口，加劇台海周邊的挑釁活動。中方沒有理由因此反應過度。

北京方面則一再指責蔡英文過境美國是宣揚台獨，並指責美方縱容支持台獨分裂勢力，敦促停止任何形式與台灣的官方往來。

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