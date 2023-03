【國際新聞】蔡英文抵紐約過境 北京批評美方縱容支持台獨分裂勢力

【有線新聞】

蔡英文外訪過境美國紐約,出席當地僑胞宴會,美方強調符合一中政策,中方沒有理由反應過度,北京則批評美方縱容支持台獨分裂勢力。

出訪中美洲的蔡英文過境美國,當地周三下午抵達紐約曼哈頓,前往下榻的酒店,支持者在場迎接。

酒店外亦有反對台獨人士示威,他們指責蔡英文出賣台灣。警方架設鐵馬,將兩批人隔開。

蔡英文這次出訪,來回分別過境美國,去程在紐約逗留,並參加當地僑胞宴會,新澤西州州長墨菲亦有出席。

蔡英文之後轉到危地馬拉和伯利茲訪問,下周回程則會過境洛杉磯。有傳她屆時將會見眾議院議長麥卡錫,《路透社》引述消息指,有多達20名國會議員計劃參與會面。

白宮國家安全委員會發言人柯比強調蔡英文過境符合一中政策,北京沒有理由作出過度反應:「這次過境符合我們與台灣長期的非官方關係,也符合美國的一個中國政策,這沒有改變。中國不應以此為藉口,加劇台海周邊的挑釁活動。中方沒有理由因此反應過度。

北京方面則一再指責蔡英文過境美國是宣揚台獨,並指責美方縱容支持台獨分裂勢力,敦促停止任何形式與台灣的官方往來。

