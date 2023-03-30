【灣區新聞】加州如基於歷史性因素補償非洲裔 金額或達8千億

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舊金山（三藩市）成立的補償委員會提出超過一百項建議，主張基於歷史因素，對非洲裔作出補償，建議當中包括合資格的個人可以獲得500萬的補償金，而每一戶可以用一元買一間屋。

委員會將會在6月提出正式的建議案，雖然市參議會熱烈支持補償的構思，但有市參事就認為，市府預算不可能做得到，其實加州也一直有討論補償非洲裔的問題，但沒有結果，經濟學家估計出一個金額。

經濟學家估計，加州如果因為歷史性因素而補償非洲裔社區，金額可能高達8千億，以加州的年預算是3千億來計算，這個數字是加州年預算的兩倍半，而且尚未包括最新的建議，包括向每位年長的非洲裔支付100萬，以補償他們在健康方面因為待遇差距而承受的壽命損失。

補償專案小組對於經濟專家的估算不表態，只是表示小組已有一個成算，交由州議會及州長來裁定，委員會必須在7月1日前提交正式建議報告。

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