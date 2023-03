【KTSF 黃恩光報導】

灣區星期三下驟雨以及落冰雹,下一場風暴何時到來?星期四和週末的天氣預測是什麼?

星期三的驟雨雨勢頗大,不少地區還落冰雹,有人看到山上下雪。

國家氣象局表示,導致星期二和星期三風暴的低氣壓中心籠罩灣區,低氣壓的冷空氣形成不穩定的天氣,因此看到下大雨和落冰雹,部分地區出現雷暴。

隨著這股低氣壓向北移動離開灣區,氣象局預測星期四將不會下雨,星期四到星期六日間部分時間有陽光,預測下一場風暴最快星期日抵達灣區,星期日晚到下星期二有機會下雨。

氣象學家表示,未來8日到14日,灣區氣溫低於正常,而下雨的機會偏高。

