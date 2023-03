【有線新聞】

世衛調整接種新冠疫苗建議,認為身體健康的兒童及青少年不一定要接種疫苗。

世衛將健康兒童及青少年列入接種低優先級別,但仍然建議年長及高風險人士在接種最後一劑疫苗後6至12個月再接種加強劑。

至於健康成年人屬於中度優先級別,完成兩針疫苗及加強劑後,不建議再接種疫苗。

世衛稱修訂是考慮到新冠病毒已廣泛傳播,加上疫苗接種,已提高全球人口免疫力。

