春季假期季節,給航空業界帶來壓力。

美國旅遊協會指,機場客運量大增已經達到飽和,邁亞密國際機場就呼籲乘坐內陸航班的旅客,要提前三小時到達機場,以前平常日子,只需要兩小時前到達。

不過,仍有旅客擔心航空安全,避免坐飛機,例如跑道發生過危險情況,而去年氣候影響及航空系統出問題還記憶猶新。

根據運輸安全管理局數據,今年3月旅遊比起2019年仍落後3%。

