東灣Union City發生謀殺案,警方拘捕了一個男人。

警方拘捕了48歲男人Brandon Kong,警方表示,3月13號早上11點左右,在Central Avenue 33000路段發現一個失去知覺的男人,身上多處受傷後來證實死亡。

探員調查後發現,涉案疑犯是Brandon Kong,星期日,警員在Union City Whipple Road夾4街找到疑犯,疑犯一度逃走到附近民居的後院與警方對峙,他最後被拘捕。

警方正在調查這宗命案,呼籲市民提供線索,聯絡調查這宗案件的探員,電話是(510) 675-5207。

