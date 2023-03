【KTSF】

國家公路交通安全管理局週二公佈,正調查電動車Tesla Model X SUV的安全帶問題,當局指有司機發現在駕駛期間安全帶失效。

當局指,收到兩宗有關Tesla Model X的報告,司機指在行車期間,前座預緊式安全帶失效,這種安全帶的作用,是在發生車禍時安全帶馬上收緊,但有關司機報告指,在緩慢行駛期間急剎車時,安全帶預緊裝置鬆脫,事件中沒有涉及車禍,亦無人受傷。

當局指初步調查顯示,兩宗事件中,前座安全帶的預緊裝置在裝配時未有固定好,目前正檢視安全帶裝配程序。

當局的調查涉及2022年和2023年的約5萬部SUV。

