【台灣新聞】蔡英文啟程訪問中美洲將過境美國

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在台灣，蔡英文啟程出訪中美洲，期間兩度過境美國，預料回程將會見眾議院議長麥卡錫，華府表明未有安排官員與蔡英文見面。

蔡英文中午在桃園國際機場展開出訪中美洲10日行程，去程和回程均過境美國，她稱要展示台灣深化和友邦交流合作的決心，並表明堅定捍衛自由民主，加強合作為經濟復蘇作貢獻，台灣走向世界的決心只會越來越堅定，不受外來壓力阻撓。

她說：「我們冷靜、自信、不屈服、不挑釁，台灣會堅定的走在自由民主的道路上走向世界，這條路雖然崎嶇，但台灣並不孤單。」

蔡英文任內先前7次外訪，當中6次過境美國，這次她乘坐華航專機，預計本港時間周四先到紐約過境，傳媒報道她會為智庫演說。

4月1日抵達危地馬拉訪問兩日，期間會見總統賈馬太；之後轉往伯利茲，與總理布里塞尼奥會談及到國會演說，兩日後回程，蔡英文將經美國洛杉磯過境，有傳屆時將會見眾議院議長麥卡錫，以及到列根圖書館演說，下周五返抵台灣。

白宮國家安全委員會發言人柯比指，蔡英文過境已有先例，強調這次非官方訪問，目前沒安排華府官員與她會面。

事件可能加劇中美緊張關係之際，彭博引述消息指，白宮國家安全顧問沙利文上周五與中央外事辦主任王毅通電話，雙方在緊張氛圍下沒發布消息。

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