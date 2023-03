【台灣新聞】蔡英文啟程訪問中美洲將過境美國

【有線新聞】

在台灣,蔡英文啟程出訪中美洲,期間兩度過境美國,預料回程將會見眾議院議長麥卡錫,華府表明未有安排官員與蔡英文見面。

蔡英文中午在桃園國際機場展開出訪中美洲10日行程,去程和回程均過境美國,她稱要展示台灣深化和友邦交流合作的決心,並表明堅定捍衛自由民主,加強合作為經濟復蘇作貢獻,台灣走向世界的決心只會越來越堅定,不受外來壓力阻撓。

她說:「我們冷靜、自信、不屈服、不挑釁,台灣會堅定的走在自由民主的道路上走向世界,這條路雖然崎嶇,但台灣並不孤單。」

蔡英文任內先前7次外訪,當中6次過境美國,這次她乘坐華航專機,預計本港時間周四先到紐約過境,傳媒報道她會為智庫演說。

4月1日抵達危地馬拉訪問兩日,期間會見總統賈馬太;之後轉往伯利茲,與總理布里塞尼奥會談及到國會演說,兩日後回程,蔡英文將經美國洛杉磯過境,有傳屆時將會見眾議院議長麥卡錫,以及到列根圖書館演說,下周五返抵台灣。

白宮國家安全委員會發言人柯比指,蔡英文過境已有先例,強調這次非官方訪問,目前沒安排華府官員與她會面。

事件可能加劇中美緊張關係之際,彭博引述消息指,白宮國家安全顧問沙利文上周五與中央外事辦主任王毅通電話,雙方在緊張氛圍下沒發布消息。

