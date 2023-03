【全國新聞】田州小學槍擊案警方指槍手有情緒問題 曾合法購入多支槍械

【有線新聞】

田納西州納什維爾六人遇害的小學槍擊案,警方指槍手有情緒問題,曾合法購入七支槍械。總統拜登再次呼籲國會通過禁止攻擊性武器,並計劃到訪納什維爾。

田納西州納什維爾警方公開兩段警員隨身攝錄機片段,看見警員周一接報後,趕到發生槍擊的小學,當時校內已響起警報。

警員逐間課室搜索28歲的跨性別槍手黑爾(Audrey Hale),數分鐘後在二樓有所發現。

警員與槍手駁火並擊中對方,上前檢查證實槍手已死亡。

警方早前已公開黑爾開槍,闖入學校的閉路電視片段。當局披露更多案情,指黑爾因情緒問題要求診,近年曾在五間槍店合法購買七支槍,包括行兇用的兩支半自動步槍和一支手槍,又指身為學校舊生的黑爾,並無針對特定校內對象,而留下的「宣言」顯示,黑爾可能曾計劃在其他地方行兇。

總統拜登在北卡羅萊納州出席活動時,再次呼籲國會通過禁止攻擊性武器:「作為一個國家,我們對這些家庭的虧欠不僅僅是祈禱,我們欠他們行動,我們必須做更多事情阻止槍械暴力撕裂社區,撕裂國家靈魂。

拜登表示突擊武器禁令,只是常理問題,而非黨派之爭,他又計劃到訪納什維爾。

