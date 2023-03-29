【全國新聞】田州小學槍擊案警方指槍手有情緒問題 曾合法購入多支槍械

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田納西州納什維爾六人遇害的小學槍擊案，警方指槍手有情緒問題，曾合法購入七支槍械。總統拜登再次呼籲國會通過禁止攻擊性武器，並計劃到訪納什維爾。

田納西州納什維爾警方公開兩段警員隨身攝錄機片段，看見警員周一接報後，趕到發生槍擊的小學，當時校內已響起警報。

警員逐間課室搜索28歲的跨性別槍手黑爾（Audrey Hale），數分鐘後在二樓有所發現。

警員與槍手駁火並擊中對方，上前檢查證實槍手已死亡。

警方早前已公開黑爾開槍，闖入學校的閉路電視片段。當局披露更多案情，指黑爾因情緒問題要求診，近年曾在五間槍店合法購買七支槍，包括行兇用的兩支半自動步槍和一支手槍，又指身為學校舊生的黑爾，並無針對特定校內對象，而留下的「宣言」顯示，黑爾可能曾計劃在其他地方行兇。

總統拜登在北卡羅萊納州出席活動時，再次呼籲國會通過禁止攻擊性武器：「作為一個國家，我們對這些家庭的虧欠不僅僅是祈禱，我們欠他們行動，我們必須做更多事情阻止槍械暴力撕裂社區，撕裂國家靈魂。

拜登表示突擊武器禁令，只是常理問題，而非黨派之爭，他又計劃到訪納什維爾。

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