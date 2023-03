【KTSF】

美墨邊境的移民拘留中心,有移民人士放火燒床墊抗議,導致發生大火,當局指至少40人死亡,有29人受傷。

火警在週一深夜發生,在位於美墨邊境的移民拘留中心,該移民拘留中心鄰近德州El Paso市,是尋求庇護者在兩國的主要過境點,多數是關押來自中美州國家的人士。

火警發生時,有68名來自中美洲和南美洲的男子在內,據了解引發火警的原因,是有移民人士害怕被驅逐出境,然後放火燒床墊抗議。

當局證實火警造成40人死亡、29人受傷,並處於棘手的情況中。

墨西哥總統指今次是有史以來,墨西哥移民拘留中心最致命的事件之一。

