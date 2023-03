【全國新聞】國會眾議院通過兩項針對中國的法案

【KTSF】

國會眾議院在過去24小時先後通過兩項針對中國的法案。

眾議院週二全票通過一項法案,名為《中華人民共和國並非開發中國家》,要求將中國是開發中國家的標籤移除。

法案並指示美國政府尋求國際機構將中國的地位改為開發國家,並提出實踐機制,令中國不能再在有關的國際機構享有開發中國家享受的特別待遇或援助。

有國會議員指出,中國已經是僅次於美國的世界第二大經濟體,沒理由仍然聲稱或被視為開發中國家,而讓中國繼續佔用這個地位,只會構成制度不公平,並傷害真正需要援助的國家。

此外,眾議院週一晚以接近全院一致的412票,贊成通過名為《停止強制摘取器官法案》,法案規定,任何人對活摘人類器官給予資助、贊助或給予方便,一經總統認定,就面對民事及刑事罰則,罰款25萬到100萬及監禁長達20年。

接受活摘器官移殖的人,都同樣面對刑責,而涉案的外籍人士,會被禁止入境美國,及禁止在美國買賣財產。

這項法案針對所有涉及活摘器官的國家,國務院必須每年向國會匯報有關各國活摘器官的事情。

提案人是新澤西州聯邦眾議員Chris Smith,他指出,綁架或囚禁社會少數派以摘取其器官,在多個國家都有發生,但中共統治下的中國特別嚴重。

他表示,每年中國有6萬到10萬平均年齡層是28歲的年輕人,被謀殺以奪取其器官,當中特別以維吾爾族人及法輪功學員是活摘器官的目標,以供應各級官員移植之用。

此外,他也指活摘器官是中國官方贊助的一盤大生意,世界必須採取行動予以阻止這種慘絕人寰的罪行。

維吾爾人團體及法輪功團體都讚揚眾議院這個立法行動,國會參議院也都兩黨議員提出類似的法案。

聯合國多名人權專家在2021年已經發表聯合聲明,對維吾爾人、西藏人及法輪功學員遭到有系統的活摘器官的有關指控感到震驚,要求中國政府調查。

而最近在中國,有關人體器官移植的新聞再次受到關注,因為官方媒體報導,中國的醫學界成功從29週的嬰兒身上取得腎臟,移植到成年人身上,消息隨即被人檢討指,腎臟在體外的存活時間最多兩天,而配對器官相容性的程序需要多個星期,這個時間差距反映,一出生就被摘取腎臟的早產嬰兒,是在母親肚裡已經被標記為活摘器官的目標,並一早就進行配對工程。

此外,香港打算同中國協商建立系統,容許中港「共享」及「分配」人體器官也都令人感到憂慮。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。