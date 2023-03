【全國新聞】加州參議員威善高提法案將部份迷幻藥合化法 反毒組織強烈反對（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

代表舊金山(三藩市)的加州參議員威善高動議一項SB58法案,將部份迷幻藥合化法,加州反毒聯盟(CCAD)和加州緝毒官員協會(CNOA)強烈反對這項法案,指迷幻藥合法化最終會令加州變得不宜居住。

威善高提出的SB58法案,表明某幾類的迷幻藥,包括是迷幻蘑菇和二甲基色胺(DMT)等,可以幫助緩解嚴重的疾病。

加州反毒聯盟(CCAD)和加州緝毒官員協會(CNOA)表示,所有藥物都需要經過聯邦食品藥物管理局(FDA)批准,以保障市民安全,而SB58所列的所有迷幻藥都未經批准,豁免迷幻藥因此是非常危險。

加州緝毒官員協會會長Ed Pecis說:「我的問題是,為什麼威善高在醫學專家得到完善的研究結果前,就要急速推行這項法案。」

他亦指在過去6年,因為毒品而被拘捕的人數下降,但暴力罪案就節節上升。

Pecis說:「我們不用毒品犯罪者負上責任,結果就是有更多暴力罪案發生,將額外的違法毒品提供給大眾,我覺得是不合理的。」

心臟科醫生Evelyn Li博士指,迷幻藥是一級毒品,不但容易成癮,亦沒有認可的醫療效用,與大麻和海洛英同級,他說迷幻藥會令人產生幻覺,令吸食者不能專注,造成更多意外。

Evelyn Li博士/心臟科醫生說:「吸食者身處另一個世界做白日夢,最終會永久傷害視覺和記憶力。」

白宮國家藥物管理辦公室的前首席醫療官Roneet Lev表示,這項法案是一個踏腳石,用作在加州及全國將毒品合理化和商業化,她指迷幻藥合法化只會加劇心理健康和醫院床位的危機。

她亦不認同威善高用舒緩創傷後遺症和憂鬱症,作為理由讓迷幻藥合法化。

國家藥物管理辦公室前首席醫療官Roneet Lev博士說:「我有兩名曾服兵役女兒,我關心退伍軍人,我反對利用老兵做白老鼠,反對利用其病痛,我們的老兵值得最好的對待,而不是給予非規管的藥品,加劇其焦慮、抑鬱症,並造成醫療問題。」

本台嘗試聯絡威善高辦公室查詢,但沒有得到回應,法案本月21號在加州參議院公共安全委員會通過,下一步將在撥款委員會審議。

