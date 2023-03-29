【全國新聞】加州參議員威善高提法案將部份迷幻藥合化法 反毒組織強烈反對（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

代表舊金山（三藩市）的加州參議員威善高動議一項SB58法案，將部份迷幻藥合化法，加州反毒聯盟（CCAD）和加州緝毒官員協會（CNOA）強烈反對這項法案，指迷幻藥合法化最終會令加州變得不宜居住。

威善高提出的SB58法案，表明某幾類的迷幻藥，包括是迷幻蘑菇和二甲基色胺（DMT）等，可以幫助緩解嚴重的疾病。

加州反毒聯盟（CCAD）和加州緝毒官員協會（CNOA）表示，所有藥物都需要經過聯邦食品藥物管理局（FDA）批准，以保障市民安全，而SB58所列的所有迷幻藥都未經批准，豁免迷幻藥因此是非常危險。

加州緝毒官員協會會長Ed Pecis說：「我的問題是，為什麼威善高在醫學專家得到完善的研究結果前，就要急速推行這項法案。」

他亦指在過去6年，因為毒品而被拘捕的人數下降，但暴力罪案就節節上升。

Pecis說：「我們不用毒品犯罪者負上責任，結果就是有更多暴力罪案發生，將額外的違法毒品提供給大眾，我覺得是不合理的。」

心臟科醫生Evelyn Li博士指，迷幻藥是一級毒品，不但容易成癮，亦沒有認可的醫療效用，與大麻和海洛英同級，他說迷幻藥會令人產生幻覺，令吸食者不能專注，造成更多意外。

Evelyn Li博士/心臟科醫生說：「吸食者身處另一個世界做白日夢，最終會永久傷害視覺和記憶力。」

白宮國家藥物管理辦公室的前首席醫療官Roneet Lev表示，這項法案是一個踏腳石，用作在加州及全國將毒品合理化和商業化，她指迷幻藥合法化只會加劇心理健康和醫院床位的危機。

她亦不認同威善高用舒緩創傷後遺症和憂鬱症，作為理由讓迷幻藥合法化。

國家藥物管理辦公室前首席醫療官Roneet Lev博士說：「我有兩名曾服兵役女兒，我關心退伍軍人，我反對利用老兵做白老鼠，反對利用其病痛，我們的老兵值得最好的對待，而不是給予非規管的藥品，加劇其焦慮、抑鬱症，並造成醫療問題。」

本台嘗試聯絡威善高辦公室查詢，但沒有得到回應，法案本月21號在加州參議院公共安全委員會通過，下一步將在撥款委員會審議。

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