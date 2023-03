【有線新聞】

美國總統拜登警告,共和黨主張削減政府開支,會削弱美國製造業,助長中國主導全球經濟。

拜登說:「他們想拱手讓出清潔能源未來予中國,令我們依賴海外供應和供應鏈,流失工作到海外,削弱能源安全,主張『讓美國再強大』的國會共和黨人還想削減、掏空晶片和科學法案,剝奪我們對下一代科學與技術的投資,如生物製造、量子計算和分子電子學,這意味讓出創新和科技的未來給中國。」

拜登和控制眾議院的共和黨,仍未能就政府經費問題達成共識,提高債務上限的談判陷入僵局。

拜登堅持國會應先通過總額逾6萬億美元的財政預算案,以增加公共開支並向富裕階層加稅,以削減聯邦赤字,共和黨則以削減開支作為談判前設。

