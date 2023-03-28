【灣區新聞】舊金山華人社區慶祝黃金德案勝訴125週年（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

125年前在美國出生的華人黃金德，在一次中國探親之旅後，回到美國時被移民局以《排華法》拒絕他入境，他告上最高法院，法院最終裁決所有在美國出生的人都是美國公民，舊金山（三藩市）華人社區近日慶祝這個日子。

在過去的星期六，舊金山華埠中華總會館和美國華人歷史學會合辦慶祝活動，紀念黃金德一案勝訴125週年。

19世紀在舊金山出生的黃金德，1985年在中國回到美國時，移民局以1882年通過的《排華法》拒絕他入境，之後他足足在船上逗留了5個月。

在中華總會館的協助下，他最終告上聯邦法院，法院最後裁定他勝訴，往後在美國出生的人就是美國公民。

前退休法官鄧孟詩（Julie Tang）說，這個案件影響深遠。

鄧孟詩說：「所以他的案件不只是影響中國人，影響所有種族的人，無論是什麼種族的人，總之你在美國出生，都可以做到美國人，那我們移民的子女可以做到美國人，都是因為黃金德這個案，所以這個案是非常重要。」

她提到近年華人面對的不公，當中包括早前有德州參議員提案禁止中國公民在德州購買房地產，鄧孟詩表示，市民要以黃金德為榜樣。

鄧孟詩說：「我們華人要以史為鑑，以黃金德為我們的模範，黃金德那時有勇氣，他不怕，去堅持告上最高法院，我們如果有什麼事情發生，我們都不要怕。」

市參事殷嘉立致詞時表示，欣賞黃金德和中華總會館的勇氣，向中華總會館頒發獎狀。

會上發言的還有州眾議員丁右立，和舊金山市府律師邱信福等，邱信福提到近日奧斯卡頒獎典禮，對亞裔電影業者作出肯定，希望黃金德的故事能拍成電影。

邱信福說：「如果今天出席的人，有來自荷里活的話，我希望有人有一天，能將黃金德的故事拍成電影。」

他說黃金德是一個確實的美國英雄，但只有很少人知道他的名字。

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