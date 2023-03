【灣區新聞】舊金山華人社區慶祝黃金德案勝訴125週年（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

125年前在美國出生的華人黃金德,在一次中國探親之旅後,回到美國時被移民局以《排華法》拒絕他入境,他告上最高法院,法院最終裁決所有在美國出生的人都是美國公民,舊金山(三藩市)華人社區近日慶祝這個日子。

在過去的星期六,舊金山華埠中華總會館和美國華人歷史學會合辦慶祝活動,紀念黃金德一案勝訴125週年。

19世紀在舊金山出生的黃金德,1985年在中國回到美國時,移民局以1882年通過的《排華法》拒絕他入境,之後他足足在船上逗留了5個月。

在中華總會館的協助下,他最終告上聯邦法院,法院最後裁定他勝訴,往後在美國出生的人就是美國公民。

前退休法官鄧孟詩(Julie Tang)說,這個案件影響深遠。

鄧孟詩說:「所以他的案件不只是影響中國人,影響所有種族的人,無論是什麼種族的人,總之你在美國出生,都可以做到美國人,那我們移民的子女可以做到美國人,都是因為黃金德這個案,所以這個案是非常重要。」

她提到近年華人面對的不公,當中包括早前有德州參議員提案禁止中國公民在德州購買房地產,鄧孟詩表示,市民要以黃金德為榜樣。

鄧孟詩說:「我們華人要以史為鑑,以黃金德為我們的模範,黃金德那時有勇氣,他不怕,去堅持告上最高法院,我們如果有什麼事情發生,我們都不要怕。」

市參事殷嘉立致詞時表示,欣賞黃金德和中華總會館的勇氣,向中華總會館頒發獎狀。

會上發言的還有州眾議員丁右立,和舊金山市府律師邱信福等,邱信福提到近日奧斯卡頒獎典禮,對亞裔電影業者作出肯定,希望黃金德的故事能拍成電影。

邱信福說:「如果今天出席的人,有來自荷里活的話,我希望有人有一天,能將黃金德的故事拍成電影。」

他說黃金德是一個確實的美國英雄,但只有很少人知道他的名字。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。