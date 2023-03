【科技新聞】Twitter原始碼被公開 入稟法院要求GitHub交出涉事者資料

【KTSF】

Twitter在上週五向舊金山(三藩市)聯邦法院提交申請,要求法院發出傳票希望取得將Twitter原始碼公開的人的資料。

被指控侵犯版權的人,Twitter只知道其名為FreeSpeechEnthusiast,他在GitHub上發布Twitter原始碼的部份內容,法庭的傳票將會強制要求GitHub提供文件,用作確認侵犯版權人的姓名、地址、電話號碼、電子郵件,和社交媒體個人資料,就連有份「張貼、上傳、下載,或修改程式碼」的人也包括在內。

Twitter的總法律顧問Julian Moore根據數碼千年版權法,向GitHub發出刪除通知,侵權帳號上週五被禁用,傳票申請中並未說明遭侵權洩漏的原始碼數量,或發帖者的目的,但以該用戶名推測,應該是發布者向Twitter大老闆Elon Musk自認為「言論絕對主義者」的立場致敬。

GitHub是一個著名軟體/軟件開發人員網站,用戶可以在上面分享程式代碼。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。