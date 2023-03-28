【灣區新聞】駐舊金山台北經文處領務櫃檯4月3日全面對外開放（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

需要辦理台灣護照或簽證的人士要特別注意了，下週一，也就是4月3日開始，駐舊金山台北經文處的領務櫃檯將全面對外開放，不需要再上網預約了，至於還有哪些注意事項？

自疫情爆發以來，駐舊金山台北經文處的領務申請案暴增，不過隨著疫情的變化，目前情況已經好轉，而疫情期間採取網上預約的方式也將畫下句點。

從4月3號星期一開始，經文處二樓的領務大廳全面對外開放，民眾可以親自前往辦理，無需事先預約時間，不過要在受理的時間內前往，受理申請時間為每週一到週五的上午9時到下午1點，而聯邦及加州例假日除外。

為了節省作業時間，駐舊金山台北經文處提醒民眾，前往辦理之前，最好事先下載並填妥相關表格，備齊所需文件、回郵信封，與正確數額的規費，可使用現金、銀行本票（cashier’s check），或郵政匯票（money order）支付，抬頭為TECO，不接受個人支票與信用卡，文件欠缺無法當天補齊也不收件。

不過開放初期預期將出現申辦的人潮，經文處建議申請者不急著到台灣，可以晚一點再申辦，或者採郵寄辦理。

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