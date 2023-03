【灣區新聞】駐舊金山台北經文處領務櫃檯4月3日全面對外開放（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

需要辦理台灣護照或簽證的人士要特別注意了,下週一,也就是4月3日開始,駐舊金山台北經文處的領務櫃檯將全面對外開放,不需要再上網預約了,至於還有哪些注意事項?

自疫情爆發以來,駐舊金山台北經文處的領務申請案暴增,不過隨著疫情的變化,目前情況已經好轉,而疫情期間採取網上預約的方式也將畫下句點。

從4月3號星期一開始,經文處二樓的領務大廳全面對外開放,民眾可以親自前往辦理,無需事先預約時間,不過要在受理的時間內前往,受理申請時間為每週一到週五的上午9時到下午1點,而聯邦及加州例假日除外。

為了節省作業時間,駐舊金山台北經文處提醒民眾,前往辦理之前,最好事先下載並填妥相關表格,備齊所需文件、回郵信封,與正確數額的規費,可使用現金、銀行本票(cashier’s check),或郵政匯票(money order)支付,抬頭為TECO,不接受個人支票與信用卡,文件欠缺無法當天補齊也不收件。

不過開放初期預期將出現申辦的人潮,經文處建議申請者不急著到台灣,可以晚一點再申辦,或者採郵寄辦理。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。