【KTSF】

舊金山(三藩市)上週六晚上有人非法聚眾漂車。

網上片段可見,兩架車在一個十字路口不斷重複打轉,現場經車胎磨擦後煙霧彌漫,亦有人群聚集,之後更有人放煙花。

現場是Fremont夾Mission街Salesforce的總部旁邊。

片段可見警方隨後到場,有4架警車跟在一架疑似死火的車後,有人在車外面推車,未知該架車有否參與違法漂車活動。

