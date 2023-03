【KTSF】

一個住在舊金山(三藩市)Mission Bay的亞裔長者,由週一外出後開始失蹤,警方呼籲市民協助尋人。

家屬表示,71歲的甘樹漢(Shu Han Gan)在週一下午外出到花園角後,一直沒有回到Mission Bay的家,家人之後報警。

失蹤男子身高5呎3吋,體重120磅,棕色眼睛,記憶力不好,失蹤時戴有灰色棒球帽,身穿圖中的深色恤衫和灰色運動褲,平時一般會坐30號巴士回家。

警方表示,他目前沒有生命危險,呼籲市民如果見到他, 應立即致電911通知警方。

