【搵屋住】Santa Clara市全新可負擔房屋接受申請

【KTSF 黃恩光報導】

南灣Santa Clara市有全新可負擔出租房屋接受申請,Studio開放式單位月租1400多元起。

St. Anton Tasman可負擔房屋計劃位於2233 Calle Del Mundo,有153個開放式studio,以及43個一睡房單位,開放式單位月租1439元起,租金包水費和垃圾費,現正接受申請,至於一睡房單位明年才接受申請。

這個百分百可負擔房屋為低收入人士而設,收入限制方面,極低收入人士的入息不能超過地區收入中位數的50%,以兩人住戶為例,年收入限制是67400元,而低收入人士的入息不能超過地區收入中位數的60%,以兩人住戶為例,年收入限制是80880元。

這個地點是Santa Clara市府發展Tasman工業區的一部分,整個發展計劃佔地45英畝,鄰近公共交通車站,可步行到Levi’s球場。

市府計劃在這區打造一個高密度並鄰近公共交通工具的商住社區,會有零售服務,而這棟可負擔房屋將會設有成人教育、醫療保健服務,以及職業培訓班,有俱樂部、健身室、庭院和會議室。

查詢申請詳情,可致電(408) 598-9955,或瀏覽:https://www.housekeys7.com/st-anton-tasman

