【搵屋住】Santa Clara市全新可負擔房屋接受申請

【KTSF 黃恩光報導】

南灣Santa Clara市有全新可負擔出租房屋接受申請，Studio開放式單位月租1400多元起。

St. Anton Tasman可負擔房屋計劃位於2233 Calle Del Mundo，有153個開放式studio，以及43個一睡房單位，開放式單位月租1439元起，租金包水費和垃圾費，現正接受申請，至於一睡房單位明年才接受申請。

這個百分百可負擔房屋為低收入人士而設，收入限制方面，極低收入人士的入息不能超過地區收入中位數的50%，以兩人住戶為例，年收入限制是67400元，而低收入人士的入息不能超過地區收入中位數的60%，以兩人住戶為例，年收入限制是80880元。

這個地點是Santa Clara市府發展Tasman工業區的一部分，整個發展計劃佔地45英畝，鄰近公共交通車站，可步行到Levi’s球場。

市府計劃在這區打造一個高密度並鄰近公共交通工具的商住社區，會有零售服務，而這棟可負擔房屋將會設有成人教育、醫療保健服務，以及職業培訓班，有俱樂部、健身室、庭院和會議室。

查詢申請詳情，可致電(408) 598-9955，或瀏覽：https://www.housekeys7.com/st-anton-tasman

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。