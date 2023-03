【KTSF】

南灣聖荷西警方拘捕一名男子,他涉嫌與多間學校發生的爆竊案有關,有影響的學校遍及East Side Union校區、Mount Pleasant校區和Alum Rock校區。

警方指,疑犯專門在深夜或凌晨時分犯案,目標是沒有安裝防盜裝置的流動教室,疑犯會撬開已上鎖的大門,偷走電子裝置,包括一些影音教材。

警方調查後,鎖定Juan Rodriguez是涉案疑犯,警方稍後持拘捕令,在一輛失車中拘捕Rodriguez,並在車內起出多件學校失竊的物品。

稍後警方持搜查令,到疑犯的家中調查,再起出多件從學校偷走的物品,包括手提電腦、列印機、保安攝錄機等。

疑犯目前仍被扣查,面臨的控罪包括8項商業爆竊、3項刑事毀壞重罪、一項持有失竊物品罪等。

