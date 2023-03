【KTSF】

中半島沿海城市Pacifica週二早上6時左右先後發生三次小型地震,當局沒收到傷亡報告,不過今次的地震,就連灣區以南的Santa Cruz都能感覺到。

根據美國地質研究所(USGS),早上6時01分發生黎克特制3.4級地震,然後在四分鐘內,再發生兩次2.6級地震,震央位於Pacifica市東北約0.6英里,震源深度約6英里。

今次的地震,中半島、東灣的部分地區,以及南至Santa Cruz都有人感到輕微震動。

