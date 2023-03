【全國新聞】田納西州基督教小學槍擊案 3童和3成人死亡

【KTSF 張擎鳳報導】

一名28歲的女人週一在田納西州Nashville市的一所私立基督教小學開槍,造成3名兒童和3名成人死亡,涉案槍手亦被警察擊斃。

當局確認,涉案槍手是28歲Nashville市居民,白人女子Audrey Hale,據報她是一名跨性別人士。

週一上午,Hale帶著兩把攻擊性步槍和一把手槍,從這間私立基督教小學的其中一扇側門進入學校,然後在一樓和二樓連開多槍,導致3名小學生和3名教職員身亡。

5名警察和Hale對峙時,其中兩名警員開槍將她擊斃。

經過初步調查後,Nashville市警察局長John Drake表示,Hale是有計劃做案。

Drake說:「我們還確定她有詳細繪製學校的地圖,其中包括監視入口點等,我們知道並相信她是通過向其中一扇門開槍進入的,這就是她真正進入學校的方式。」

與此同時,警方表示有證據顯示,Hale曾經是這間小學的學生,這所私立基督教小學是在2001年成立的。

目前警方仍在調查案件的動機,這宗事件再次引起公眾關注,美國不斷發生的大型槍擊案,尤其是校園槍擊案。

自2006年以來,就發生了7宗至少有4人死亡的校園大型槍擊案,這個數字不包括今日這一宗,也未有將那些死傷較輕的校園槍擊案計算在內,而最近在丹佛市及德州,就先後發生校園槍擊案。

拜登總統週一表示,必須要作出更大的努力去終止槍械暴力。

拜登說:「如你所知,我們必須做更多,以阻止槍械暴力,它正在撕裂我們社區,撕裂本國的靈魂,那是國家的靈魂,我們必須做更多來保護學校,這樣學校才不會變成監獄。」

拜登形容週一的槍擊案令人心碎、是家庭的噩夢,他也都讚揚警方的快速反應。

白宮也指出,雖然拜登總統在Uvalde及Buffalo校園槍擊案發生後,簽署了國會兩黨支持的《安全社區法案》,但認為未足夠,拜登總統因此呼籲國會作出更大的努力,去制止好似瘟疫一樣的槍械暴力,白宮也質問共和黨人,究竟還要犧牲幾多個兒童,他們才肯立法禁止攻擊性武器。

白宮發言人Karine Jean-Pierre說:「還要謀殺多少兒童,國會共和黨人加強才會採取行動,通過攻擊性武器禁令,堵住背景調查系統中的漏洞?」

