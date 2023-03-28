【全國新聞】田納西州小學槍擊案 警方公開案發視頻（視頻）

【有線新聞】

田納西州納什維爾一間教會學校發生槍擊，3名學生和3名教職員死亡，槍手被警員擊斃。警方指槍手是一名跨性別人士，是案發學校的校友，不排除涉及積怨。總統拜登再呼籲國會收緊槍管。

田納西州納什維爾警方發放閉路電視片段，槍手駕車去到學校後，開槍射破學校側們的玻璃，進入學校大樓。

槍手頭戴紅色鴨咀帽，身穿黑色戰術背心和迷彩褲，先後進入一間辦公室和一個房間，在走廊行走期間曾經開火。

多架警車和緊急車輛去到案發的教會學校，警員封鎖現場，派出搜查小隊進入大樓，期間兩名隊員在二樓遇上槍手，與對方駁火，槍手最終被擊斃。

警方說槍手是一名28歲的跨性別女子，持有三把槍和多發子彈，其中兩把是半自動攻擊步槍，另有一把手槍。

警方指槍擊中有6人遇害，其中3名被槍殺的小朋友只有8至9歲，另外3人就是教職員，包括一名代課老師。

警方指槍手無刑事紀錄，但計劃周詳，又指她曾經入讀這間學校，不排除有積怨，正從她留下的「宣言」和文字紀錄調查行兇動機：「我們發現槍手有繪畫仔細的校園地圖，包括監控位置和出入口等，我們知道槍手射破其中一度大門，再進入學校。」

案發後，獲確認安全的學生由老師帶領離開學校，部分家長就在學校附近等候消息。

總統拜登說：「這令人心碎、是家庭的惡夢。大家都知道我們要更努力停止槍械暴力，這撕裂我們的社區，撕裂我們國家的靈魂，最核心的靈魂，而我們需要做更多去保護學校，但又至於變成監獄。」

拜登下令聯邦建築下半旗直至星期五，向槍擊案死者致哀。有納什維爾的居民去到教堂悼念。