【KTSF娛樂】馮允謙紅館圓滿成功 尾場獲MC張天賦邀齊作曲（視頻）

馮允謙(Jay Fung)一連三場紅館《AXA安盛呈獻 JAYPOP LIVE@COLISEUM 馮允謙演唱會 2023》圓滿成功,全場爆滿,反應熱烈。Jay的家人與女友、圈中好友李幸倪(Gin)、許廷鏗、黃淑蔓、林家謙、Serrini、填詞人Oscar、梁祖堯、強尼、音樂監製何秉舜、蘇麗珊與男友等捧場。「歌神」張學友驚喜「現身」拍片為Jay打氣,大讚他真誠有禮,如果其父母向他「過兩招」教子心得,他願以擔任Jay演唱會嘉賓作回報,全場歡呼。

之前兩晚林明禎與Jay唱《Versace on the floor》時,大跳辣身舞之後直接落台離場,昨晚終於開金口,他們手拖手到舞台中間,Jay原本要對她說謝詞,卻緊張得舌頭打結,明禎建議他用普通話,結果Jay將「三晚」說成「三萬」、「嘉賓」說成「揸冰」、「心地好」說成「身體好」,全場爆笑。明禎說:「希望下次我哋唔只跳舞,仲可以合唱。」歌迷立即起哄,她清唱幾句《長相廝守》,觀眾報以熱烈掌聲。

而另一位表演嘉賓張天賦(MC)與Jay合唱《世一》,Jay說:「大約一年多前,公司話有個新人唱歌好好聽,而我寫咗一首歌自己都好鍾意,我唔係後悔呀,因為覺得佢會唱得好好,所以交出Demo,就係《反對無效》,多謝MC唱紅咗呢首歌。」MC表示當時聽到第一句就愛上,希望Jay寫了這歌和《世一》之後,攜手作一首新歌由Jay主唱,Jay笑說:「我會,如果唔太難聽的話。」非常搞笑。

Encore時Jay換上新衫出場,台上大銀幕突然播出「歌神」張學友的打氣短片,連Jay都表示好驚喜。片中學友說:「多謝Jay嘅父母鍾意我,喺Jay面前經常播我啲歌,影響佢聽中文歌,呢個好重要,係我哋身為歌手嘅其中一個功用。我亦要恭喜你哋,我有事想請教,我覺得你哋好成功養育出Jay成為好體面嘅人。我記得第一次見Jay,已經覺得佢非常陽光,一看上去就係可以付託終身、好老實、可以信賴嘅年輕人。我想問你哋點樣教到個仔咁樣?我自己都兩個女,希望有個機會你哋教我,我便去做Jay演唱會嘉賓。」全場歡呼,Jay都開心到難以置信。

之後Jay表示感謝家人對他的支持,特別感激爸爸65歲仍在工作,因為他擔心做這行收入不穩定,對台下的爸爸說:「I love you.」又說:「我覺得自己只係個nobody(普通人)好彩有公司幫我出歌和開演唱會,我可以喺大家面前唱歌係我嘅榮幸。」但可能太緊張,誤將「榮幸」說成「遺憾」,全場嘩然,然後大笑,Jay知道後自嘲要勤練中文。

演唱會尾聲,Jay邀請全場大合照,原來歌迷會早有預謀,騷前向觀眾秘密派發手幅,此時全場高舉「See You Next Time」手幅,預祝他盡快再開演唱會,Jay非當感動,然後全場觀眾亮起手機燈大合唱《山旮旯》,場面壯觀。完場後歌迷不肯離場,全場不停踏地大叫「Encore」,Jay再度出場多唱《愛斯基摩人之吻》和《How many times》,一連三場Jay紅館處男演唱會完美落幕。

完騷後Jay送禮物多謝林明禎擔任三場演唱會的表演嘉賓,接受訪問時,他表示為練打鼓雙手都流血破損。問女友看到他與明禎貼身舞有否呷醋?Jay笑笑說:「應該無啩!」相對跳舞,他笑言講普通話更困難,希望明禎聽得明白。他又感謝前輩張學友拍片打氣,不過最開心應該是爸爸,因為他是學友超級歌迷。Jay揚言希望盡快再舉行個人演唱會,再帶給歌迷歡樂和美好回憶。

