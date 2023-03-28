【KTSF娛樂】馮允謙紅館圓滿成功 尾場獲MC張天賦邀齊作曲（視頻）

馮允謙（Jay Fung）一連三場紅館《AXA安盛呈獻 JAYPOP LIVE@COLISEUM 馮允謙演唱會 2023》圓滿成功，全場爆滿，反應熱烈。Jay的家人與女友、圈中好友李幸倪（Gin)、許廷鏗、黃淑蔓、林家謙、Serrini、填詞人Oscar、梁祖堯、強尼、音樂監製何秉舜、蘇麗珊與男友等捧場。「歌神」張學友驚喜「現身」拍片為Jay打氣，大讚他真誠有禮，如果其父母向他「過兩招」教子心得，他願以擔任Jay演唱會嘉賓作回報，全場歡呼。

之前兩晚林明禎與Jay唱《Versace on the floor》時，大跳辣身舞之後直接落台離場，昨晚終於開金口，他們手拖手到舞台中間，Jay原本要對她說謝詞，卻緊張得舌頭打結，明禎建議他用普通話，結果Jay將「三晚」說成「三萬」、「嘉賓」說成「揸冰」、「心地好」說成「身體好」，全場爆笑。明禎說：「希望下次我哋唔只跳舞，仲可以合唱。」歌迷立即起哄，她清唱幾句《長相廝守》，觀眾報以熱烈掌聲。

而另一位表演嘉賓張天賦（MC）與Jay合唱《世一》，Jay說：「大約一年多前，公司話有個新人唱歌好好聽，而我寫咗一首歌自己都好鍾意，我唔係後悔呀，因為覺得佢會唱得好好，所以交出Demo，就係《反對無效》，多謝MC唱紅咗呢首歌。」MC表示當時聽到第一句就愛上，希望Jay寫了這歌和《世一》之後，攜手作一首新歌由Jay主唱，Jay笑說：「我會，如果唔太難聽的話。」非常搞笑。

Encore時Jay換上新衫出場，台上大銀幕突然播出「歌神」張學友的打氣短片，連Jay都表示好驚喜。片中學友說：「多謝Jay嘅父母鍾意我，喺Jay面前經常播我啲歌，影響佢聽中文歌，呢個好重要，係我哋身為歌手嘅其中一個功用。我亦要恭喜你哋，我有事想請教，我覺得你哋好成功養育出Jay成為好體面嘅人。我記得第一次見Jay，已經覺得佢非常陽光，一看上去就係可以付託終身、好老實、可以信賴嘅年輕人。我想問你哋點樣教到個仔咁樣？我自己都兩個女，希望有個機會你哋教我，我便去做Jay演唱會嘉賓。」全場歡呼，Jay都開心到難以置信。

之後Jay表示感謝家人對他的支持，特別感激爸爸65歲仍在工作，因為他擔心做這行收入不穩定，對台下的爸爸說：「I love you.」又說：「我覺得自己只係個nobody（普通人）好彩有公司幫我出歌和開演唱會，我可以喺大家面前唱歌係我嘅榮幸。」但可能太緊張，誤將「榮幸」說成「遺憾」，全場嘩然，然後大笑，Jay知道後自嘲要勤練中文。

演唱會尾聲，Jay邀請全場大合照，原來歌迷會早有預謀，騷前向觀眾秘密派發手幅，此時全場高舉「See You Next Time」手幅，預祝他盡快再開演唱會，Jay非當感動，然後全場觀眾亮起手機燈大合唱《山旮旯》，場面壯觀。完場後歌迷不肯離場，全場不停踏地大叫「Encore」，Jay再度出場多唱《愛斯基摩人之吻》和《How many times》，一連三場Jay紅館處男演唱會完美落幕。

完騷後Jay送禮物多謝林明禎擔任三場演唱會的表演嘉賓，接受訪問時，他表示為練打鼓雙手都流血破損。問女友看到他與明禎貼身舞有否呷醋？Jay笑笑說：「應該無啩！」相對跳舞，他笑言講普通話更困難，希望明禎聽得明白。他又感謝前輩張學友拍片打氣，不過最開心應該是爸爸，因為他是學友超級歌迷。Jay揚言希望盡快再舉行個人演唱會，再帶給歌迷歡樂和美好回憶。

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