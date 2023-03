【科技新聞】Genentech宣布裁員 結束南舊金山商業製藥設施（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

總部位於南舊金山(南三藩市)的生物科技大廠Genentech宣布裁員,並結束位於南舊金山的商業製藥。

生物科技巨頭Genentech證實,將關閉南舊金山的商業製藥設施,解僱265名員工,並表示此舉與當前的經濟低迷無關,是長期計劃的一部份。

Genentech在1980年代,就於南舊金山廠區生產藥物和癌症療法,南舊金山市議會還在2020年准該該公司在未來15年內,於市內增加430萬平方英尺。

Genentech則表示,在15年年前就決定結束在南舊金山的商業製藥,並將臨床供應製藥及研發集中在南舊金山的廠區,商業製藥則移至其它地方。

Genentech在2021年員工人數超過13,000人,在南舊金山就有40多棟大樓,包括研究、製藥及商務空間,上一次裁員則是在2020年,當時在全灣區包括南舊金山解僱474人。

Genentech表示,被解僱的人員將獲得遣散費和其他職業過渡服務,該公司也致力於幫助這些員工,並鼓勵他們申請該公司於其他廠區的職位。

