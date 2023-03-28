【科技新聞】Genentech宣布裁員 結束南舊金山商業製藥設施（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

總部位於南舊金山（南三藩市）的生物科技大廠Genentech宣布裁員，並結束位於南舊金山的商業製藥。

生物科技巨頭Genentech證實，將關閉南舊金山的商業製藥設施，解僱265名員工，並表示此舉與當前的經濟低迷無關，是長期計劃的一部份。

Genentech在1980年代，就於南舊金山廠區生產藥物和癌症療法，南舊金山市議會還在2020年准該該公司在未來15年內，於市內增加430萬平方英尺。

Genentech則表示，在15年年前就決定結束在南舊金山的商業製藥，並將臨床供應製藥及研發集中在南舊金山的廠區，商業製藥則移至其它地方。

Genentech在2021年員工人數超過13,000人，在南舊金山就有40多棟大樓，包括研究、製藥及商務空間，上一次裁員則是在2020年，當時在全灣區包括南舊金山解僱474人。

Genentech表示，被解僱的人員將獲得遣散費和其他職業過渡服務，該公司也致力於幫助這些員工，並鼓勵他們申請該公司於其他廠區的職位。

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