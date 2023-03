【財經新聞】第一公民銀行宣布收購矽谷銀行存款及貸款業務

【KTSF 古琳嘉報導】

矽谷銀行(Silicon Valley Bank)有新的老闆出現,第一公民銀行(First Citizens)宣佈,以約165億美元收購矽谷銀行17間分行的存款及貸款業務。

聯邦存款保險機構(FDIC)為矽谷銀行部份資產找到買家,總部位於北卡羅來納州的第一公民銀行,同意以165億美元的折扣價,收購矽谷銀行的部份資產,當中包括價值720億元的貸款業務,這個意味著第一公民銀行將要承擔矽谷銀行的貸款業務的盈虧風險。

至於矽谷銀行的900億元證券資產仍在FDIC處置下,未來單獨出售。

FDIC表示,矽谷銀行旗下17間分行週一開始以第一國民銀行分行名義營業。

矽谷銀行的原有客戶由週一起,可以恢復使用手機及網上銀行,或者直接到銀行分行,矽谷銀行的支票和信用卡恢復有效,而貸款人也可以恢復還款。

今次的收購令近期的銀行業危機緩解一點,而聯邦政府介入也有助提升對地區銀行的信心。

美國參議院銀行委員會週二將召開第一次取聽證會,聽取關於Santa Clara矽谷銀行倒閉的原因。

