【財經新聞】第一公民銀行宣布收購矽谷銀行存款及貸款業務

【KTSF 古琳嘉報導】
矽谷銀行（Silicon Valley Bank）有新的老闆出現，第一公民銀行（First Citizens）宣佈，以約165億美元收購矽谷銀行17間分行的存款及貸款業務。
聯邦存款保險機構（FDIC）為矽谷銀行部份資產找到買家，總部位於北卡羅來納州的第一公民銀行，同意以165億美元的折扣價，收購矽谷銀行的部份資產，當中包括價值720億元的貸款業務，這個意味著第一公民銀行將要承擔矽谷銀行的貸款業務的盈虧風險。
至於矽谷銀行的900億元證券資產仍在FDIC處置下，未來單獨出售。
FDIC表示，矽谷銀行旗下17間分行週一開始以第一國民銀行分行名義營業。
矽谷銀行的原有客戶由週一起，可以恢復使用手機及網上銀行，或者直接到銀行分行，矽谷銀行的支票和信用卡恢復有效，而貸款人也可以恢復還款。
今次的收購令近期的銀行業危機緩解一點，而聯邦政府介入也有助提升對地區銀行的信心。
美國參議院銀行委員會週二將召開第一次取聽證會，聽取關於Santa Clara矽谷銀行倒閉的原因。
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