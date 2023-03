【KTSF娛樂】CHILLCLUB年度推介22/23 歌手雲集見證入圍名單揭曉

ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》將於5月7日(星期日)假亞洲國際博覽館10號展館隆重舉行。主題口號為「人人樂壇 音樂第一」,寓意樂壇需要集合所有人的力量推動發展,無論是作歌、寫歌、出歌、唱歌,甚至是聽歌的人,都是樂壇的一份子。

ViuTV今日(28日)於商場舉行記者會,率先公布本年度頒獎禮詳情及入圍名單。一眾歌手到場支持,吸引不少樂迷圍觀,現場亦有粉絲為偶像應援,場面墟冚。記者會出席歌手包括(排名不分先後):謝安琪、許廷鏗、陳蕾、洪嘉豪、蘇麗珊、陳健安、梁釗峰、Cloud雲浩影、陳柏宇、葉巧琳、Michael C、區子琳、泳兒、Aiden洪助昇、DEZ余宗遙、吳林峰、CY陳宗澤、Sabrina張蔓莎、麗英、陳慧敏、Zeno顧定軒、泰倫斯Terence、kayan9896、王嘉儀Sophy、陳薔天、Dorothy劉君冬、李白、大金、Miss Janni、Jaime張天穎、Gordon Flanders、Frankie Yip葉彥廷、石山街、Nowhere Boys、雷同二友、Pandora、WHIZZ、Yusobeit、Yellow! 野佬、Cozy Syndrome、The Hertz、神奇膠、SENZA A Cappella、FIESTER、VSing、ToNick、吳保錡@ERROR、P1X3L (Phoebus、Marco)、MIRROR (Lokman楊樂文、Anson Kong江𤒹生)、COLLAR (CANDY、GAO、SUMLING、WINKA、DAY)。電訊盈科媒體集團董事總經理及Viu行政總裁李凱怡女士、香港電視娛樂有限公司總經理鍾廣德先生亦有出席支持。

《CHILL CLUB推介榜年度推介22/23》共設立16個項目的獎項,當中包括4項歌曲獎、7項個人獎、4項幕後獎及”Genre of The Year”大獎(詳情見下圖)。其中歌曲獎有別於以往採用「十大歌曲」形式頒獎,今次首次以歌曲的音樂風格劃分獎項,分別設立「CHILL CLUB年度流行歌曲獎」、「CHILL CLUB年度搖滾歌曲獎」、「CHILL CLUB年度節奏藍調歌曲獎」及「CHILL CLUB年度另類歌曲獎」,希望鼓勵本地音樂同業製作不同曲風的作品,同時為樂迷提供更多元化的音樂選擇。而“Genre of The Year”則由一個本地及海外專業音樂人組成的評審團,以一人一票形式,透過以上4項歌曲獎的得獎作品,選出整體擁有最優秀製作水平及音樂質素的Genre (音樂風格),成為此大獎得主。評審團陣容鼎盛,包括(排名不分先後):潘源良、黃志淙、徐繼宗、hirsk、黃宣、張簡君偉、朱敬然、TOMOKO IDA、木村正和、Alawn及Alex Psaroudakis。

除了“Genre of The Year”及4項幕後獎外,所有獎項均由全港市民以一人一票形式從入圍名單中投票選出,最高票數的單位將獲得相關獎項。

