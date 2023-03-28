【灣區新聞】灣區多地錄得狂風暴雨 料週三續有強風

【KTSF 毛皓延報導】

灣區再度受風暴吹襲，多地錄得強風暴雨，國家氣象局預測，這股風暴最強的部分已經過去，但週三仍有機會有強風和雷暴。

灣區連續三個星期二錄得時速45英里或以上的疾風和大雨，北灣Sonoma縣和Marin縣部分地區，週二更錄得時速70英里的疾風。

根據國家氣象局，灣區週二風勢最強的時間是早上至中午時分，疾風風速平均錄得35至45英里。

有道路因為塌樹或水浸而一度封閉，其中280公路南行線在南舊金山（南三藩市）的路段，週二早上就因為塌樹而一度剩下一條行車線。

太平洋煤電公司（PG&E）亦一早派出工人到南灣和中半島，為風暴做準備，整個灣區一度有超過6千戶停電。

國家氣象局預測，週三早上9點至下午6點會繼續有強風，平均風速介乎35至45英里，灣區廣泛地區週三都會錄得1至2吋降雨量，而岸邊和東灣的山谷地區亦有機會打雷。

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