【KTSF娛樂】第25屆台北電影節主視覺發布 破蛹展翅伴隨台灣電影成長蛻變

2023第25屆台北電影節發布主視覺，由曾獲德國紅點傳達設計獎、金點設計獎的白輻射影像團隊操刀，以「破蛹展翅」為主要設計概念，透過柔和曖昧的藍紫色與半透明的氛圍，呼應著電影創作過程充滿未知、隱約與不確定性的美學，結構上相互交疊的羽翼舒展意象，隱約浮現數字25，象徵台北電影節25年來，持續伴隨台灣電影人成長與蛻變。

邁入25歲的台北電影節，始終散發年輕、獨立的氣息，今年主視覺特別邀請白輻射影像，以「破蛹展翅」為概念，透過視覺設計呈現創作者與作品在「破蛹」之前的不確定性，以及破蛹之後故事在放映時的綻放時刻，傳達出一部電影作品直到放映的那一瞬間，故事的成功與美麗方能完成的想法。

整體主視覺呈現柔和曖昧的藍紫色，半透明、輕柔的羽片相互交疊，透過曲線和光線的變化構成羽翼舒展的動態意象，白輻射描述說：「這代表著25年來年輕導演們帶來的影格時間與光芒，在台北電影節這個蝶蛹之中，茁壯，進而破蛹而出的積累過程。」動態主視覺也延續整體調性，代表電影獨特的時間、影格的半透明羽片，從蝶蛹緩慢呼吸、逐漸生長為蛹，隨後破裂，蝶翼自信灑落並開展，數字25也在過程之中，逐漸明亮並更為清晰。

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