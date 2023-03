【KTSF娛樂】第25屆台北電影節主視覺發布 破蛹展翅伴隨台灣電影成長蛻變

2023第25屆台北電影節發布主視覺,由曾獲德國紅點傳達設計獎、金點設計獎的白輻射影像團隊操刀,以「破蛹展翅」為主要設計概念,透過柔和曖昧的藍紫色與半透明的氛圍,呼應著電影創作過程充滿未知、隱約與不確定性的美學,結構上相互交疊的羽翼舒展意象,隱約浮現數字25,象徵台北電影節25年來,持續伴隨台灣電影人成長與蛻變。

邁入25歲的台北電影節,始終散發年輕、獨立的氣息,今年主視覺特別邀請白輻射影像,以「破蛹展翅」為概念,透過視覺設計呈現創作者與作品在「破蛹」之前的不確定性,以及破蛹之後故事在放映時的綻放時刻,傳達出一部電影作品直到放映的那一瞬間,故事的成功與美麗方能完成的想法。

整體主視覺呈現柔和曖昧的藍紫色,半透明、輕柔的羽片相互交疊,透過曲線和光線的變化構成羽翼舒展的動態意象,白輻射描述說:「這代表著25年來年輕導演們帶來的影格時間與光芒,在台北電影節這個蝶蛹之中,茁壯,進而破蛹而出的積累過程。」動態主視覺也延續整體調性,代表電影獨特的時間、影格的半透明羽片,從蝶蛹緩慢呼吸、逐漸生長為蛹,隨後破裂,蝶翼自信灑落並開展,數字25也在過程之中,逐漸明亮並更為清晰。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。