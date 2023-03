【灣區新聞】舊金山房屋局開放23幢公屋等候名單 接受公眾申請

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)房屋局(San Francisco Housing Authority)多年來第一次開放23幢公屋的等候名單,接受公眾申請,今次接受輪候名單申請到住宅單位,大部份為長者或殘疾人士而設,租金低廉。

舊金山房屋局今次開放的公屋輪候名單,絕大部分是長者公寓studio開放式單位供兩個人入住,而且這些公屋近年得到聯邦撥款,交由非牟利組織翻新以及管理,其中包括由華協中心管理的990 Pacific街及227 Bay街長者公寓。

華協中心管理的北平園,供所有符合收入資格的低收入人士申請,不限於長者或殘障人士,公共房屋的租金低廉,是租客收入的3分之1,極低收入的申請人,收入不能超過地區收入中位數的50%,低收入的申請人,收入不能超過地區收入中位數的80%。

以兩人住戶為例,極低收入住戶,年收入限制是74,600元;低收入住戶,年收入限制是119,300元。

輪候名單開放申請時間由星期一早上8時至星期三下午5時為止,只有兩天時間。

舊金山房屋局表示,填寫申請表需時15分鐘至半小時,網址是https://sfha.myhousing.com

