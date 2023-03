【灣區新聞】聖荷西圖書館系統聘12位保安 維護圖書館安全

【KTSF 萬若全報導】

為了加強保安,聖荷西圖書館系統聘請了12位保安人員,維護該市25間圖書館的安全。

疫情之前,聖荷西公立圖書館有兩名全職和一名兼職保安,巡邏該市25個圖書館分支,但疫情期間,情況有所改變,圖書館內滋擾事件不斷,安全受到關注,圖書館現在僱用了12名保安人員,希望圖書館成為舒適安全的空間。

數百人在2021年簽署了一份請願書,因為圖書館工作人員報告說,除了日常職責外,還必須制止打架、吵架,有些圖書館員不得不對一些經常製造問題的客人申請禁制令。

疫情期間招聘凍結,雖然圖書館去年獲得了數百萬的國家資金用於基礎設施項目,但並不是所有的分支機構都得到了同等程度的關注。

聖荷西公共圖書館系統每年為超過400萬訪客提供服務,官網稱,聖荷西圖書館是全國最繁忙的圖書館系統之一,每年的借閱量接近1400萬件。

