【灣區新聞】聖荷西圖書館系統聘12位保安 維護圖書館安全

【KTSF 萬若全報導】

為了加強保安，為了加強保安，聖荷西圖書館系統聘請了12位保安人員，維護該市25間圖書館的安全。

疫情之前，聖荷西公立圖書館有兩名全職和一名兼職保安，巡邏該市25個圖書館分支，但疫情期間，情況有所改變，圖書館內滋擾事件不斷，安全受到關注，圖書館現在僱用了12名保安人員，希望圖書館成為舒適安全的空間。

數百人在2021年簽署了一份請願書，因為圖書館工作人員報告說，除了日常職責外，還必須制止打架、吵架，有些圖書館員不得不對一些經常製造問題的客人申請禁制令。

疫情期間招聘凍結，雖然圖書館去年獲得了數百萬的國家資金用於基礎設施項目，但並不是所有的分支機構都得到了同等程度的關注。

聖荷西公共圖書館系統每年為超過400萬訪客提供服務，官網稱，聖荷西圖書館是全國最繁忙的圖書館系統之一，每年的借閱量接近1400萬件。

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