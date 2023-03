【灣區新聞】奧克蘭華埠多間商舖被爆竊 商戶開會討論對策（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

東灣奧克蘭(屋崙)華埠多間商舖星期四凌晨被匪徒爆竊,屋崙華埠商會星期五與商戶開會,商討最近發生的有組織盜竊案。

根據Lounge Chinatown餐廳提供給本台的監控錄像,可見在星期四凌晨3點多,一班戴著面罩,身著衛衣,一行6人撬開鐵閘,然後入內爆竊。

餐廳公關表示,賊人停留店舖35分鐘,偷走點餐系統、酒吧的烈酒,以及冰箱裡的一些飲品,估計損失金額大慨3萬6千元。

東灣奧克蘭華埠多間商舖同一晚被人爆竊,在華埠8街,最少有7間商舖玻璃被打破,或鐵閘被撬開,裡面有匪徒搜掠過的跡象,雜物亦散落一地,十分淩亂。

有商戶的夾萬遭到破壞,甚至有收銀機的錢櫃被人留在街邊。

屋崙華埠商會會長藍維新(Francis Lan)表示,情況不能接受。

藍維新說:「真的無法接受,同一條街上有那麼多商戶被爆竊,同時在華埠這裡發生,這不僅僅是華埠的問題,而是整個奧克蘭的問題。」

有商戶表示,增加警力才可以,從根源解決問題。

商戶說:「只有警察才有威懾作用,前天發生十間店舖被砸,然後告訴各位媒體,今天早上我們華埠,差不多又有5至6商戶被人砸玻璃,我們華埠不同有義工巡邏隊,也有警察巡邏幫助,為什麼這暴力不斷增加,一些政客說暴力犯罪下降了,各位媒體,你們都經常採訪,每個街坊都知道,我們最近的華埠或者奧克蘭的治安,是好還是壞?大家都心中有數,實際上是不斷的惡劣。」

商會也指責新任Alameda縣地檢官Pamela Price,對罪犯採取寬鬆態度。

屋崙華埠商會在GoFundMe網站發起眾籌,商會強調所籌得的捐款,會全數用來幫助受影響的商戶重新安裝被破壞的門窗,清理店鋪以及添置匪徒所偷走的財物和設備。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。