【灣區新聞】奧克蘭華埠多間商舖被爆竊 商戶開會討論對策（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

東灣奧克蘭（屋崙）華埠多間商舖星期四凌晨被匪徒爆竊，屋崙華埠商會星期五與商戶開會，商討最近發生的有組織盜竊案。

根據Lounge Chinatown餐廳提供給本台的監控錄像，可見在星期四凌晨3點多，一班戴著面罩，身著衛衣，一行6人撬開鐵閘，然後入內爆竊。

餐廳公關表示，賊人停留店舖35分鐘，偷走點餐系統、酒吧的烈酒，以及冰箱裡的一些飲品，估計損失金額大慨3萬6千元。

東灣奧克蘭華埠多間商舖同一晚被人爆竊，在華埠8街，最少有7間商舖玻璃被打破，或鐵閘被撬開，裡面有匪徒搜掠過的跡象，雜物亦散落一地，十分淩亂。

有商戶的夾萬遭到破壞，甚至有收銀機的錢櫃被人留在街邊。

屋崙華埠商會會長藍維新（Francis Lan）表示，情況不能接受。

藍維新說：「真的無法接受，同一條街上有那麼多商戶被爆竊，同時在華埠這裡發生，這不僅僅是華埠的問題，而是整個奧克蘭的問題。」

有商戶表示，增加警力才可以，從根源解決問題。

商戶說：「只有警察才有威懾作用，前天發生十間店舖被砸，然後告訴各位媒體，今天早上我們華埠，差不多又有5至6商戶被人砸玻璃，我們華埠不同有義工巡邏隊，也有警察巡邏幫助，為什麼這暴力不斷增加，一些政客說暴力犯罪下降了，各位媒體，你們都經常採訪，每個街坊都知道，我們最近的華埠或者奧克蘭的治安，是好還是壞？大家都心中有數，實際上是不斷的惡劣。」

商會也指責新任Alameda縣地檢官Pamela Price，對罪犯採取寬鬆態度。

屋崙華埠商會在GoFundMe網站發起眾籌，商會強調所籌得的捐款，會全數用來幫助受影響的商戶重新安裝被破壞的門窗，清理店鋪以及添置匪徒所偷走的財物和設備。

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