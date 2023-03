【KTSF】

根據加州最新的數據顯示,加州的房屋愈來愈難負擔得起。

根據州住房合作夥伴關係的報告顯示,自2020年年中以來,加州有12萬間房屋是低收入家庭住不起的,主要集中在灣區、Sacramento和南加州。

報告指,到明年年中,會再有多32萬多間屋是低收入階層無法負擔的。

