【全國新聞】加州法案建議把醫護人員最低工資定為25元

【KTSF 梁展穎報導】

有加州議員提出法案,主張醫護人員的時薪是25元最低工資,希望能夠解決醫護人手不足的問題。

在醫護界有人員表示,他們是「月光族」,必須打多一份工來幫補生活開支。

Chante Jones是從事產前醫護服務,在San Pablo醫療中心工作。

她說去超市時告訴女兒,她不能隨意購買,因為錢不夠用。

Jones說,立法提高她的時薪,可以幫助她解決很多生活上的困難。

州參議員Maria Elena Durazo今年提出法案525,認為醫護行業影響所有人,當中一些工人轉行到餐飲業打工,入息更好。

Durazo說,必須解決醫護行業工人不足及備受忽略的問題,令美國的醫療照顧系統更強壯。

Durazo說,就算將加州一些醫護工人最低時薪提升到25元,他們當中仍會有一些人有資格申請低收入房屋。

不過,醫護界代表Jan Emerson Shea質疑該法案的效用,她是加州醫院協會外務副總裁,協會代表加州400間醫院。

她指出,Covid疫情已經重創加州的醫療體系,當中已經有醫院因此停業,有些醫院就削減服務來維持營業,她認為任何加重醫院負擔的提議,都只會造成更多的不明朗,和減少對病人的服務。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。