【全國新聞】加州法案建議把醫護人員最低工資定為25元

【KTSF 梁展穎報導】

有加州議員提出法案，主張醫護人員的時薪是25元最低工資，希望能夠解決醫護人手不足的問題。

在醫護界有人員表示，他們是「月光族」，必須打多一份工來幫補生活開支。

Chante Jones是從事產前醫護服務，在San Pablo醫療中心工作。

她說去超市時告訴女兒，她不能隨意購買，因為錢不夠用。

Jones說，立法提高她的時薪，可以幫助她解決很多生活上的困難。

州參議員Maria Elena Durazo今年提出法案525，認為醫護行業影響所有人，當中一些工人轉行到餐飲業打工，入息更好。

Durazo說，必須解決醫護行業工人不足及備受忽略的問題，令美國的醫療照顧系統更強壯。

Durazo說，就算將加州一些醫護工人最低時薪提升到25元，他們當中仍會有一些人有資格申請低收入房屋。

不過，醫護界代表Jan Emerson Shea質疑該法案的效用，她是加州醫院協會外務副總裁，協會代表加州400間醫院。

她指出，Covid疫情已經重創加州的醫療體系，當中已經有醫院因此停業，有些醫院就削減服務來維持營業，她認為任何加重醫院負擔的提議，都只會造成更多的不明朗，和減少對病人的服務。

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