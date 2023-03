【KTSF娛樂】王卓淇離巢大台後相隔3年拍節目 面無表情怕被誤會「扮大牌」

HOY TV推出全新旅遊節目《獨家旅行團》。節目由5位美貌與身材並重的女神帶隊,分別有2014年香港小姐亞軍王卓淇(Erin),以及HOY TV節目《Summer Girls 2022》參加者 — 卓淑貞(Hannah)、張可盈(Bonnie)、陳思穎(Michelle)及樂翊榆(Annalise)主持,一連十集帶觀眾「北上」大灣區,體驗星級溫泉旅館,發掘大灣區美食,享受快閃5星級之旅。其中演出經驗最豐富的Erin,離巢友台後鮮有在電視熒光幕出現,闊別3年後,她大呻久違的高強度拍攝令她一到晚上便「無晒表情」,擔心其他工作人員誤會她「扮大牌」。

Erin首次為HOY TV拍攝節目,一來便挑戰拍攝日程緊湊的旅遊節目,讓現時身為自由工作者的Erin相當不習慣。她表示已經很久沒有嘗試長時間拍攝,所以一到晚上便會十分疲倦,甚至會累到面無表情。為此,她更一早向節目組「打底」,「我一早同節目組講,如果到夜晚,我無晒表情,唔出聲嘅話,我絕對唔係黑面或者心情唔好,只係因為太攰,我好驚啲人以為我扮大牌!」

節目以介紹旅遊熱點、地道美食及特色溫泉度假酒店為重點,當然少不了要以泳裝示人。Erin指自己平日甚少會着泳衣,為拍攝節目她特意準備了多套泳衣,將會在節目中連同Hannah、Bonnie、Michelle及Annalise身穿火辣泳衣浸溫泉,大曬好身材,讓觀眾大飽眼福!

