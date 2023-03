【灣區新聞】華人有組織犯罪集團疑涉灣區多宗非法大麻案（視頻）

【KTSF】

加州大麻控制局(DCC)表示,懷疑海外的華人有組織犯罪集團,是灣區多宗違法大麻案件的幕後推手。

加州大麻控制局向SFGATE發出的聲明指,當局有理由懷疑,三合會有組織犯罪集團,多年來一直在北加州參與非法大麻種植。

當局雖然未公佈目前所掌握的資料,但認為12月份,東灣Antioch四間房屋內查獲的16,000株非法大麻,換算市值1480萬元,與華人犯罪集團有關。

事實上,這不是第一次執法單位調查華人犯罪集團與種植違法大麻的關聯,包括在奧克拉荷馬及加州,許多宗違法大麻種植案及販賣人口,都懷疑與華人犯罪集團有關。

DCC在去年就查獲並銷毀26萬株違法大麻,較2021年所銷毀的非法大麻多出不只10倍,最近一次的突擊搜查發生在1月,位於東灣奧克蘭的一間廠房,執法單位找到多把槍械,及超過3萬株違法大麻,當局沒有公佈該案件是否與華人幫派有關聯。

這次涉嫌的三合會,原本是反清復明的地下組織,後來發展成黑社會,成員活躍於中港台、澳門,以及世界各地華人社區。

