【灣區新聞】華人有組織犯罪集團疑涉灣區多宗非法大麻案（視頻）

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加州大麻控制局（DCC）表示，懷疑海外的華人有組織犯罪集團，是灣區多宗違法大麻案件的幕後推手。

加州大麻控制局向SFGATE發出的聲明指，當局有理由懷疑，三合會有組織犯罪集團，多年來一直在北加州參與非法大麻種植。

當局雖然未公佈目前所掌握的資料，但認為12月份，東灣Antioch四間房屋內查獲的16,000株非法大麻，換算市值1480萬元，與華人犯罪集團有關。

事實上，這不是第一次執法單位調查華人犯罪集團與種植違法大麻的關聯，包括在奧克拉荷馬及加州，許多宗違法大麻種植案及販賣人口，都懷疑與華人犯罪集團有關。

DCC在去年就查獲並銷毀26萬株違法大麻，較2021年所銷毀的非法大麻多出不只10倍，最近一次的突擊搜查發生在1月，位於東灣奧克蘭的一間廠房，執法單位找到多把槍械，及超過3萬株違法大麻，當局沒有公佈該案件是否與華人幫派有關聯。

這次涉嫌的三合會，原本是反清復明的地下組織，後來發展成黑社會，成員活躍於中港台、澳門，以及世界各地華人社區。

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