【財經新聞】舊金山灣區及加州廣泛地區就業增長急劇放緩

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在科技業面臨裁員潮之際，新出爐的2月份職場數據顯示，舊金山灣區及加州廣泛地區，就業增長急劇放緩。

該報告指，灣區在今年1月增加了約19,000份工作，但在2月份增幅卻下降至6,500

單是灣區的科技業，2月份的淨就業總量就減少，超過4,000份工作，換句話說，科技公司裁員的幅度，仍是大過於開放的新職位，最受影響的地區是舊金山及中半島San Mateo縣地區，佔全灣區超過一半的科技業工作流失。

同樣的趨勢也在全加州看到，加州在1月份增加了約67,600份工作，2月份的增幅對半砍，只增加了32,300份工作。

有專家評估，雖然2月的數據證實了，大多人預測職場放緩的趨勢，但值得一提的還是，例如南灣Santa Clara縣，雖然職場呈現負成長，但2月份開出的新工作職位，仍是比1月份高。

除此之外，科技業的裁員潮，目前並沒有影響到灣區的其他行業，例如酒店、餐飲業和建築業，還有傳統的藍領工作，面對通貨膨脹、高利率，以及經濟大環境的不確定性，仍是不跌反增。

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