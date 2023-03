【財經新聞】舊金山灣區及加州廣泛地區就業增長急劇放緩

【KTSF】

在科技業面臨裁員潮之際,新出爐的2月份職場數據顯示,舊金山灣區及加州廣泛地區,就業增長急劇放緩。

該報告指,灣區在今年1月增加了約19,000份工作,但在2月份增幅卻下降至6,500

單是灣區的科技業,2月份的淨就業總量就減少,超過4,000份工作,換句話說,科技公司裁員的幅度,仍是大過於開放的新職位,最受影響的地區是舊金山及中半島San Mateo縣地區,佔全灣區超過一半的科技業工作流失。

同樣的趨勢也在全加州看到,加州在1月份增加了約67,600份工作,2月份的增幅對半砍,只增加了32,300份工作。

有專家評估,雖然2月的數據證實了,大多人預測職場放緩的趨勢,但值得一提的還是,例如南灣Santa Clara縣,雖然職場呈現負成長,但2月份開出的新工作職位,仍是比1月份高。

除此之外,科技業的裁員潮,目前並沒有影響到灣區的其他行業,例如酒店、餐飲業和建築業,還有傳統的藍領工作,面對通貨膨脹、高利率,以及經濟大環境的不確定性,仍是不跌反增。

