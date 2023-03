【灣區新聞】灣區捷運將加派警員巡邏 撥9千萬裝新閘門杜絕乘客坐霸王車（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

使用灣區捷運(BART)的乘客,從下個星期開始會見到更多警員在列車上巡邏,而當局也宣布將耗資9千萬,在3年內裝設新的閘門,避免乘客坐霸王車。

灣區捷運當局在2月宣布,相應乘客對治安和環境的關注,從3月27日開始,在每段警員值班時間,增派8到10名警員巡邏,人力將來自目前在警車內巡邏的警員,和一些派駐特別任務的警員。

舊金山紀事報引述BART的數據指出,捷運系統發生的罪案,從2021年開始上升,而警員使用暴力執法的事件,也從2021年的244宗,增加到去年的285宗。

另外,因為坐霸王車而被開罰單的個案,從去年9月的213宗,減低到12月的113宗,今年1月就開出了68張罰單。

在疫情前,當局每個月開出約400張罰單,但是這並不表示坐霸王車的人減少了,捷運估計乘客坐霸王車,導致每年收入損失高達2500萬元。

為了取締民眾乘坐霸王車,當局計劃撥款9千萬,在2026年以前,在所有地鐵站裝設新的閘門。

新閘門的設計將是透明搖擺式的閘門,將會非常難推過、跳過或爬過,當局表示,新閘門也會有感應器,相應調整閘門開著的時間,讓坐輪椅,或有行李或手推車的乘客,有足夠過閘門的時間。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。