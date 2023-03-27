【灣區新聞】灣區捷運將加派警員巡邏 撥9千萬裝新閘門杜絕乘客坐霸王車（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

使用灣區捷運（BART）的乘客，從下個星期開始會見到更多警員在列車上巡邏，而當局也宣布將耗資9千萬，在3年內裝設新的閘門，避免乘客坐霸王車。

灣區捷運當局在2月宣布，相應乘客對治安和環境的關注，從3月27日開始，在每段警員值班時間，增派8到10名警員巡邏，人力將來自目前在警車內巡邏的警員，和一些派駐特別任務的警員。

舊金山紀事報引述BART的數據指出，捷運系統發生的罪案，從2021年開始上升，而警員使用暴力執法的事件，也從2021年的244宗，增加到去年的285宗。

另外，因為坐霸王車而被開罰單的個案，從去年9月的213宗，減低到12月的113宗，今年1月就開出了68張罰單。

在疫情前，當局每個月開出約400張罰單，但是這並不表示坐霸王車的人減少了，捷運估計乘客坐霸王車，導致每年收入損失高達2500萬元。

為了取締民眾乘坐霸王車，當局計劃撥款9千萬，在2026年以前，在所有地鐵站裝設新的閘門。

新閘門的設計將是透明搖擺式的閘門，將會非常難推過、跳過或爬過，當局表示，新閘門也會有感應器，相應調整閘門開著的時間，讓坐輪椅，或有行李或手推車的乘客，有足夠過閘門的時間。

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