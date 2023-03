【KTSF 黃恩光報導】

一股微弱的大氣河風暴,深夜時分抵達灣區,週二早上交通繁忙時段會有風雨。

國家氣象局表示,風暴週一晚抵達北灣,週二清晨4、5點左右抵達舊金山(三藩市),所以會影響早上交通繁忙時段,風雨週二下午5時到6時左右,抵達南灣地區。

氣象學家指出,這股微弱的大氣河風暴來自俄勒岡州對開的太平洋,源頭距離灣區較遠,而上星期的大風雨,風暴源自灣區附近的海洋,所以造成極大的破壞。

國家氣象局發出的強風警示,週一晚到週二下午生效,預測疾風最高風速55英里。

降雨量方面,北灣、舊金山和中半島沿海地區、山區以及Santa Cruz雨勢較大,星期三會有驟雨,並有機會出現雷暴。

氣溫方面,未來一個星期會較為寒冷,最低氣溫華氏40多度,最高氣溫50多度。

