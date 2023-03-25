影評：《一個好人》克服悲劇陷入的困境

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【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個因為車禍悲劇，服用止痛藥上癮的少年女子，如何試圖擺脫困境。

新澤西州一個二十多歲的少女Alison，有一份高薪工作，和心愛的未婚夫沉浸在戀愛中的甜蜜。一天開車載未來嫂子去看婚紗的途中，眼神在轉到手機地圖的一剎那發生車禍。Alison 是唯一的生還者。一年後，Alison 原本計劃的婚姻和工作也沒了，和母親一同住，吃止痛藥在精神和身體上來麻醉自己，也上了癮。

於此同時，Alison 原本的未來家翁 Daniel ，必須單獨照顧在車禍中成為孤兒的Ryan。多年戒酒的他，也不斷面對重新開酒瓶的誘惑。

Alison 在認知自己需要幫助時，到匿名酗酒者AA會議，卻碰巧遇上Daniel。在Daniel 的說服下留了下來。兩人在相互扶持的時候，也朝原諒Alison 的過程前進。但是途中也不斷面對痛苦施予的掙扎。Alison 和Daniel 能否克服，癮所給予一次又一次的挑戰。

這是喜劇演員出身，現在也導演電視劇集的Zach Braff，親自編劇兼導演的第三部作品。Braff 透露，疫情期間喪失了姐姐、父親和摯友，心想寫出自己的傷痛，參入些許幽默。

縱然有巨星Morgan Freeman 和Florence Pugh 主演，電影仍舊在低成本的環境中，在26天內拍攝完成。展出過程中，也發現許多觀眾能夠認同。劇中人物戒酒的經歷，Braff 也希望自己的影片，能夠找到一個人們可以珍惜的社區。

Braff 表示，希望人們在電影中看到自己、看到希望、能夠前進，要是正在經歷這種掙扎的話，他希望啟發大家，這一切都是暫時性的，一切都會成為過去。

縱然是商業電視劇集的導演，Braff 自己寫的電影劇本，卻非常個人化。兩者之間最大的分別就是：電視是在為別人導演，自己的電影卻是為自己創作。而雖然自己是做最後決定的人，但也學習到聽別人意見的好處。

Braff 表示，歲月累計的經歷，在拍電影的過程中，應該讓最好的主意勝出。這主意也並不需要出於自己。

《A Good Person》除了有兩位大師級的實力演員，在熒幕上互相挑戰。但小品型的作品，也把這兩個人物帶進大家熟悉的世界中。他們在影片中演出，規模小但震撼力大。

劇本中感覺對白，可以不需要那麼詳細。但是故事和電影人背後的真誠，已經勝出。

《一個好人 A Good Person》突顯社區中人們互相扶持，克服人生悲劇的重要。滿分五分中得四分，值得強力推薦。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁：https://www.mgmstudios.com/a-good-person/

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“A Good Person” Review: Overcoming grief and addiction, with help

“Screening Room” reviews “A Good Person”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website： https://www.mgmstudios.com/a-good-person/

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