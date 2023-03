影評：《一個好人》克服悲劇陷入的困境

https://youtu.be/fORLBJmpJnQ

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個因為車禍悲劇,服用止痛藥上癮的少年女子,如何試圖擺脫困境。

新澤西州一個二十多歲的少女Alison,有一份高薪工作,和心愛的未婚夫沉浸在戀愛中的甜蜜。一天開車載未來嫂子去看婚紗的途中,眼神在轉到手機地圖的一剎那發生車禍。Alison 是唯一的生還者。一年後,Alison 原本計劃的婚姻和工作也沒了,和母親一同住,吃止痛藥在精神和身體上來麻醉自己,也上了癮。

於此同時,Alison 原本的未來家翁 Daniel ,必須單獨照顧在車禍中成為孤兒的Ryan。多年戒酒的他,也不斷面對重新開酒瓶的誘惑。

Alison 在認知自己需要幫助時,到匿名酗酒者AA會議,卻碰巧遇上Daniel。在Daniel 的說服下留了下來。兩人在相互扶持的時候,也朝原諒Alison 的過程前進。但是途中也不斷面對痛苦施予的掙扎。Alison 和Daniel 能否克服,癮所給予一次又一次的挑戰。

這是喜劇演員出身,現在也導演電視劇集的Zach Braff,親自編劇兼導演的第三部作品。Braff 透露,疫情期間喪失了姐姐、父親和摯友,心想寫出自己的傷痛,參入些許幽默。

縱然有巨星Morgan Freeman 和Florence Pugh 主演,電影仍舊在低成本的環境中,在26天內拍攝完成。展出過程中,也發現許多觀眾能夠認同。劇中人物戒酒的經歷,Braff 也希望自己的影片,能夠找到一個人們可以珍惜的社區。

Braff 表示,希望人們在電影中看到自己、看到希望、能夠前進,要是正在經歷這種掙扎的話,他希望啟發大家,這一切都是暫時性的,一切都會成為過去。

縱然是商業電視劇集的導演,Braff 自己寫的電影劇本,卻非常個人化。兩者之間最大的分別就是:電視是在為別人導演,自己的電影卻是為自己創作。而雖然自己是做最後決定的人,但也學習到聽別人意見的好處。

Braff 表示,歲月累計的經歷,在拍電影的過程中,應該讓最好的主意勝出。這主意也並不需要出於自己。

《A Good Person》除了有兩位大師級的實力演員,在熒幕上互相挑戰。但小品型的作品,也把這兩個人物帶進大家熟悉的世界中。他們在影片中演出,規模小但震撼力大。

劇本中感覺對白,可以不需要那麼詳細。但是故事和電影人背後的真誠,已經勝出。

《一個好人 A Good Person》突顯社區中人們互相扶持,克服人生悲劇的重要。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://www.mgmstudios.com/a-good-person/

“A Good Person” Review: Overcoming grief and addiction, with help

“Screening Room” reviews “A Good Person”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.mgmstudios.com/a-good-person/

Now in theatres