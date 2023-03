【灣區新聞】亞太裔社區衛生組織呼籲移民社區提高對結核病意識

【KTSF 萬若全報導】

3月24日是世界結核病日,亞太裔社區衛生組織呼籲移民社區提高對結核病意識。

在新冠疫情之前,肺結核病是世界上主要的傳染病殺手,每年奪走150萬人的生命,新冠疫情影響了許多人的資源和生計,逆轉了多年來在消除結核病方面取得的進展。

2021年,聯邦疾控中心估計,有多達1300萬人患有潛在的肺結核,10%的潛在的肺結核會發展為活動性結核病,而亞太裔和其他族裔群體相比,更容易受到結核病的影響。

NEMS移民健康部主任Amy Tang醫學博士說:「在舊金山灣區,一半以上的活動性結核病病例發生來自中國、越南、菲律賓的移民中,在舊金山,結核病集中在華埠和田德隆區,移民家庭和老人高度集中,居住在散房或合租,多代共享小型居住空間,包括共用廚房和浴室,為一層數個單位。」

專家表示,多數人認為結核病是一種過去的疾病,事實上,世界4分之1的人口感染結核菌,其實肺結核是可以預防治療的。

UCSF感染科醫生Shereen Katrak說:「目前在加州,有超過200萬人患有潛在性結核病,在加州未經治療的潛在性結核病,是結核病病例的主要來源,潛在性結核病感染,可以通過簡單的測試來識別,如果具有傳染性,人們可以接受預防性發展疾病的治療,不幸的是,大多數人並不知道他們已被感染,因為我們沒有有效的疫苗,可以終身預防結核病。」

衛生專家表示,結核病對每個人的影響並不相同,弱勢社區繼續不成比例地遭受,結核病的破壞性影響是迫切需要改進的。

