【科技新聞】TikTok網紅憂美國禁用TikTok 追隨者及財富將化為烏有（視頻）

如果TikTok被禁,許多靠TikTok賺錢的網紅,多年來累積的追隨者及財富將歸零,或是再到另一個平台,對此網紅們前往華府請願。

禁用Tik Tok也引起極大迴響,有用戶去到首都華盛頓抗議反對禁用。

26歲的Jenette Ok說:「我每天花很多時間在TikTok,這是我的全職事業,這是我的9至5工作。」

Ok是加州居民,在Tik Tok製作時裝、生活時尚及娛樂短片,有170萬人追隨,這也令她可以開展自己的事業,及在廣告有演出機會。

Ok說:「Tik Tok啟發每一個創作人,變為創業家賺取金錢,以及計劃理財。」

Gohar Khan在2020年3月開始就讀麻省理工期間製作Tik Tok影片,為其他學生提供學習及入學資訊,同年他就與他弟弟Mahad創辧了入學顧問公司Next Admit,他指6成客戶都是透過Tik Tok找到他們.

Khan說:「在我的個人收入來說,過半是來自Tik Tok上的品牌代言,如果被禁用,那些代言交易以及那6成的顧問生意也會告吹,我與弟弟很難靠著那餘下的邊際收入維生。」

北美、歐洲及亞太區的政府因顧慮網路安全,已經開始禁止公務用手機安裝及使用Tik Tok程式。

聯邦調查局及聯邦通訊委員會已發出警告指,中國政府可以透過Tik Tok母公司「字節跳動」,取得用戶瀏覽紀錄、上網地點及個人生物認證等資訊。

當局也恐怕Tik Tok收集大量個人資料後,會像中國其他社交平台一樣,在2017年開始強制社交平台公司呈交用戶資料予中國國安局。

說:「我自己的確會有這些顧慮,但我想聽聽Tik Tok會做什麼,確保可安全使用這平台,也想知道我的觀眾可安全地使用。」

