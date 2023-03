【科技新聞】周受資國會作證指TikTok百分百安全 美國不應禁制

【KTSF 張麗月報導】

國會與拜登政府基於國家安全,正打算禁止短片分享程式TikTok,TikTok行政總裁周受資週四首次在國會眾議院屬下的能源及商務委員會作證,他強調TikTok是安全,不應該在美國被禁制,但他看來未能說服議員。

周受資週四在國會眾議院作證了5小時,接受議員的質詢,他一開始就強調,TikTok是百分百安全,美國不應該禁制TikTok。

周受資說:「底線是美國數據儲存在美國領土,由美國公司的美國人員監督

他表示公司有一個「德州計劃」,即是建立圍牆,隔開美國用戶的數據,將美國用戶數據百分百儲存在美國,令中國抖音公司的員工,以至中國政府都無法存取,並允許第三方監察。

而TikTok在美國有1.5億個活躍用戶,證明了這個應用程式對用戶是多麼根深蒂固。

但正正是用戶數量太龐大,反映他們不但會被TikTok的算法所操控而上癮,沉迷於無聊的娛樂,甚至是被引導到自殺、自殘及營養不良等有害身心的活動。

同時,用戶的數據也都會落入中國政府,因為TikTok的母公司是中國的「字節跳動」,中國政府依據國安法及情報法,可以強制公司交出用戶的信息,中國政府可以利用美國用戶的大數據以及算法來從事滲透、思想操控,發放虛假訊息來打認知戰,進而影響美國社會各層面,包括政治經濟民生以至選舉。

因此國會與拜登政府都有共識,認為問題不僅涉及美國用戶的安全,也涉及美國的國家安全。

能源與商務委員會主席Cathy McMorris Rodgers表明,美國應該禁止TikTok。

Rodgers說:「我們不信任TikTok將會擁抱美國價值觀,TikTok不斷選擇更多管控和更多操縱,你的平台應該被禁。」

對於議員關注TikTok與中共的關係,周受資說,沒有證據顯示中國政府能取得美國用戶的數據,而公司也沒有向中國政府提交數據,但他的解釋與保證未能說服議員,當中有議員表示,堅信中共可以控制TikTok,因為沒有一間中國公司可以繞過中國的法律。

此外,中國透過所謂「黃金股」,即是入股1%到字節跳動一間子公司,就可以干預公司,此外,中國也表明不會容許公司交出核心算法。

拜登政府較早時因此要求TikTok賣盤,剝離中國母公司的中資股東出售股份,否則就面對禁制。

目前聯邦政府以及一半以上的州份,還有多間大學都禁止在官方設備上使用TikTok,歐盟行政機構及英國也有同樣的禁令。

