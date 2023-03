【KTSF 林子皓報導】

聯邦上訴法院週四裁定,城市將可以禁止房東拒絕出租物業給有犯罪紀錄的房客,但不能禁止房東查詢房客的刑事案底。

舊金山(三藩市)第九巡迴上訴法院三人合議庭,本週二以2比1推翻了聯邦法庭在2021年的一項原判,當時法庭針對西雅圖住房租賃,裁定不得禁止房東查詢房客的犯罪紀錄。

與此同時,上訴法院也引用舊金山2014年通過的一項法令,允許可負擔房屋業主,將房客過去七年的犯罪紀錄列為考量的因素,可拒絕租屋給具有犯罪紀錄,並引起嚴重安全顧慮的房客,但也必須讓房客有機會提出康復證據和第三人擔保信件。

雖然法院贊同舊金山法令,但舊金山市府律師邱信福的發言人Jen Kwart表示,市府更希望法院能完全禁止房東查詢房客犯罪紀錄,他認為應該減少前科者所面對的障礙。

