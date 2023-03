【KTSF】

舊金山(三藩市)警方正縣紅2萬5千元,尋找發生在2020年一宗兇殺案的兇手。

警方於2020年7月20日下午約4時40分接報到舊金山灣景區Innes Avenue夾Phelps街,發現一名19歲的男子Marsai Gross中槍受傷,傷者送院搶救,但最終傷重不治。

警方目前縣紅2萬5千元,呼籲市民協助緝拿兇手。

任何人有關本案的信息,可致電(415) 553-1145聯絡警方,或者發送匿名短訊到TIP411,抬頭寫上SFPD。

