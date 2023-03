【KTSF】

一名住在舊金山(三藩市)日落區的亞裔長者失蹤將近四天,舊金山警方呼籲市民協助尋人。

警方表示,77歲的Boon Kwa居住在日落區,22 Ave夾Quintara街一帶,他星期一晚9點幾仍然在家,之後就失蹤。

失蹤長者身高5呎3吋,體重120磅,禿頭、棕色眼睛,由於他年紀大,警方呼籲市民如果見到他,應立即致電911通知警方。

