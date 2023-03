【灣區新聞】PG&E教你電燈柱在風雨中倒塌應如何處理（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

週三舊金山(三藩市)列治文區有市民發現有電燈柱倒塌,有人甚至當成打卡熱點,拍照留念。

地址位於舊金山列治文區Clement街夾9 Ave,當地一間玩具店的店主向本台表示,他在週三中午12點多開店的時候就發現燈柱倒塌,從他提供給本台的片段和相片可見,街燈的燈柱倒地,亦有電線外露。

PG&E表示,如果市民聞到煤氣味,看到掉落的電線,或懷疑發生其他緊急情況,應立即離開該區域,並撥打911報案,以及撥打800-743-5000通報PG&E。

PG&E中文發言人Fiona Chan說:「根據看到的片段,倒下來的是燈柱,那當然我們在暴風雨期間和之後,我們一般建議市民倒塌下來的電線桿,下墜的電線以及街燈,裏面也有電線,市民不應走近。」

Fiona表示,永遠都要假設電線仍在通電,有市民將該倒下的街燈當成打卡點,甚至將電線綁在身上拍照。

Fiona說:「其實這是一個很不智和不當的做法,因為首先我們不清楚是否帶電,加上如果走近,其實有一定危險性,所以我希望大家千萬不要模仿。」

另一方面,她亦提醒民眾遠離塌樹,原因是不知會否有電線纏繞,所以必須等待有關人員處理。

