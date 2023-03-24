【灣區新聞】PG&E教你電燈柱在風雨中倒塌應如何處理（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

週三舊金山（三藩市）列治文區有市民發現有電燈柱倒塌，有人甚至當成打卡熱點，拍照留念。

地址位於舊金山列治文區Clement街夾9 Ave，當地一間玩具店的店主向本台表示，他在週三中午12點多開店的時候就發現燈柱倒塌，從他提供給本台的片段和相片可見，街燈的燈柱倒地，亦有電線外露。

PG&E表示，如果市民聞到煤氣味，看到掉落的電線，或懷疑發生其他緊急情況，應立即離開該區域，並撥打911報案，以及撥打800-743-5000通報PG＆E。

PG&E中文發言人Fiona Chan說：「根據看到的片段，倒下來的是燈柱，那當然我們在暴風雨期間和之後，我們一般建議市民倒塌下來的電線桿，下墜的電線以及街燈，裏面也有電線，市民不應走近。」

Fiona表示，永遠都要假設電線仍在通電，有市民將該倒下的街燈當成打卡點，甚至將電線綁在身上拍照。

Fiona說：「其實這是一個很不智和不當的做法，因為首先我們不清楚是否帶電，加上如果走近，其實有一定危險性，所以我希望大家千萬不要模仿。」

另一方面，她亦提醒民眾遠離塌樹，原因是不知會否有電線纏繞，所以必須等待有關人員處理。

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